Cloud Week Paris 2021 : une 5ème édition pour appréhender le cloud du futur

Pour sa 5ème édition, la Cloud Week Paris, le salon professionnel dédié au cloud computing, se déroulera en format 100 % digital, articulé en trois demi-journées, avec une alternance de tables rondes, de keynotes, d’interviews et d’ateliers.

Ainsi, la matinée du Mardi 18 mai (9h30 à 11h00) sera consacrée au thème « Cloud computing au service des industries et des services du futur. » Plusieurs sujets seront abordés, parmi lesquels « La présence de l’intelligence artificielle dans le datacenter », « La place de l’informatique quantique dans les centres de données des entreprise » ou encore » « Quoi de neuf côté multicloud ? »

Le cloud face à l’incertitude économique et sociale actuelle

Mercredi 19 mai , la thématique abordée sera « la technologie du cloud computing face à l’incertitude économique et sociale actuelle ». La première session de la journée abordera la question « Quels nouveaux enjeux numériques post-crise ? » et abordera les questions de la gestion des coûts. Suivra une session consacrée à « La régulation européenne des plateformes et du cloud : Digital Market Act/Digital Service Act »).

La session « Quelle politique industrielle européenne pour le cloud : GAIA-X » mettra l’accent sur le déploiement et la sécurisation d’infrastructures dans ce nouveau contexte. Enfin, la question de la cybersécurité sera abordée dans la session « Cybersécurité : les organisations sous la menace ». .

Pour sa dernière journée, Jeudi 20 mai 2021 (9h30 à 11h00), la thématique sera dédiée à la question fondamentale de la montée en puissance de l’industrie du cloud dans le contexte de préoccupation environnementale : « Le cloud pour un monde meilleur ».

L’accès à l’ensemble des conférences est gratuit en s’inscrivant ici