Cloudera racheté par deux fonds d’investissement

Cloudera en Bourse, c’est fini. Près de quatre ans après son IPO sur le Nasdaq, la plateforme de services et d’analyse de données dans le Cloud va être (re) privatisée. Les sociétés de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice LLC (CD&R) et KKR & Co vont débourser 4,7 milliards $ pour racheter les actions du marché.

Il y a quatre ans , la valorisation de Cloudera, au moment de son introduction en Bourse, frisait les 2 milliards.

« Nous croyons au cloud hybride et souhaitons continuer à investir pour étendre nos offres. Être une entreprise privée peut nous aider à traverser la transition plus en douceur », a déclaré Mick Hollison, président de Cloudera.

Depuis sa création en 2008, Cloudera a plusieurs fois fait évoluer son offre et son modèle.

En 2018, elle avait fusionnée avec Hortonworks, son grand concurrent sur la distribution de la plateforme de Big Data Hadoop pour 5 milliards $. Un an plus tard, elle alignait sa politique de licence sur celle d’Hortonworks et passait en open source tous ses logiciels de traitement de données.

Beginning today, Cloudera has a new mission: Make data and analytics easy and accessible, for everyone. Learn more about what this means and how we will get there: https://t.co/Jet97ApcM3 #Hybridcloud #multicloud

— Cloudera (@cloudera) June 1, 2021