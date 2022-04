CloudOps : NetApp va acquérir Instaclustr

NetApp, spécialiste de la gestion et du stockage de données en mode cloud, poursuit sa politique de croissance externe. Le groupe américain dirigé par George Kurian a annoncé la semaine dernière acquérir, pour un montant resté confidentiel, Instaclustr.

Entreprise fondée en 2013 à Canberra (Australie), Instaclustr se présente comme une société « Open Source-as-a-Service ». La société fournit des services managés pour technologies et bases de données open source (PostgreSQL, Apache Kafka, Apache Cassandra, Redis…) hébergées dans le cloud (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud…) ou sur site.

Les instances ou clusters sont personnalisés et optimisés. Les organisations peuvent donc se concentrer sur la création d’applications à l’attention d’utilisateurs finaux, plutôt que sur la gestion de leur infrastructure de données, selon les promoteurs du rachat.

Alimenter Spot by NetApp

Les parties prenantes veulent ainsi combiner « le leadership de NetApp en matière de stockage et d’optimisation data avec les services gérés de pipelines et bases de données d’Instaclustr », a déclaré George Kurian, CEO de NetApp.

Peter Lilley, CEO et cofondateur d’Instaclustr, s’en est également félicité. « Les organisations qui créent des applications pour le multicloud et le cloud hybride [vont] bénéficier directement des solutions PaaS de données d’Instaclustr ainsi que des solutions d’infrastructure de NetApp et Spot by NetApp, tout en minimisant leurs charges opérationnelles. »

Pour NetApp, le rachat d’Instaclustr fait suite à une série d’acquisitions – Spot, CloudCheckr, Data Mechanics, Fylamynt et désormais Instaclustr – visant à alimenter sa plateforme d’optimisation des opérations en mode cloud Spot by NetApp.

Celle-ci permet d’optimiser, automatiser, surveiller et sécuriser le déploiement et l’exploitation d’applications open source, dans des clouds publics et privés.

Today we’re announcing that we have signed a definitive agreement to acquire @Instaclustr, a leading platform provider of fully managed open-source database, pipeline and workflow applications delivered as a service. Read more from @AnthonyLye: https://t.co/FZjYsY144y pic.twitter.com/LYg3y07p9B — NetApp (@NetApp) April 7, 2022

« Cette acquisition nous permet d’étendre notre proposition de valeur du PaaS aux développeurs d’applications, par le biais de nouvelles équipes DevOps », a déclaré dans un billet de blog Anthony Lye, vice-président et directeur cloud public chez NetApp.

Le but étant de fournir aux clients une plateforme optimale d’opérations cloud (CloudOps) pour gérer leurs applications dans des environnements cloud et hybrides.

