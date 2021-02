Club Stratexio-Syntec Numérique : faire de l’export un levier de relance

Le Club Stratexio-Syntec Numérique est lancé avec une ambition : stimuler et accélérer l’internationalisation de PME françaises du numérique.

La French Tech veut soutenir l’émergence de licornes, le patronat lever les freins à l’internationalisation de PME françaises. Dans ce contexte, Syntec Numérique lance, avec le programme d’accompagnement Stratexio créé à l’initiative d’organisations patronales et professionnelles, un club pour aider les PME du numérique à se projeter à l’international.

Syndicat des entreprises de services du numérique (ESN), éditeurs de logiciels et sociétés d’ingénierie et de conseil en technologies, Syntec Numérique part du constat suivant : 89% des dirigeants d’entreprise du secteur pensent que l’export constitue une opportunité de rebond face à la crise. Par ailleurs, formaliser et structurer des projets de développement ont été identifiés comme des besoins prioritaires par les dirigeants interrogés*.

Le Club Stratexio-Syntec Numérique va ainsi fournir à ses adhérents un service d’accompagnement pensé pour les dirigeants d’entreprises de taille moyenne qui entendent se développer à l’international. Au menu : accompagnement personnalisé, échanges entre pairs, retours d’expérience et séminaires thématiques.

Tech et commerce international

Pour des dirigeants de PME « s’insérer dans des dispositifs collectifs permet d’éviter de nombreuses erreurs et de fausses pistes grâce à la multiplication des échanges. L’occasion d’éviter de longs tâtonnements et d’accélérer très fortement la croissance de l’entreprise à l’international », a déclaré Fabrice Le Saché, président de Stratexio et vice-président du Medef.

« Les acteurs de la tech, de leur côté, sont d’excellents ambassadeurs pour valoriser l’ensemble de l’économie française à l’international », a souligné Christophe Depeux, directeur France d’IP Label et président du programme international de Syntec Numérique (en cours de fusion avec Tech In France).

EITA Consulting, Horizon Software, Jalios, Melis, Pad Consulting, Simpliciti et Vaultinum font partie des premières entreprises qui composent le Club Stratexio-Syntec Numérique.

* Enquête « Covid-19 : quels impacts sur le développement international pour les entreprises du numérique ? », Syntec Numérique, Business France / Team France Export, juin/juillet 2020.