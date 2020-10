Coalition for App Fairness : le front se densifie contre les app stores

Et de 30 membres pour la Coalition for App Fairness.

Ce groupement d’éditeurs* a récemment émergé pour dénoncer les pratiques des exploitants d’app stores. Son action s’inscrit, notamment, dans la lignée d’enquêtes que la Commission européenne a ouvertes en juin contre Apple.

Quelques-uns des 13 membres fondateurs avaient déjà haussé publiquement le ton. Spotify en fait partie, avec sa campagne Time to Play Fair. Idem pour Epic, qui a lancé un front sous la bannière #FreeFortnite.

La Coalition for App Fairness ne compte désormais plus seulement des entreprises dans ses rangs. Elle a aussi accueilli des organisations qui les représentent. En l’occurrence, l’European Publishers Council et la Mobile Marketing Association.

À la croisée des domaines d’activité ces deux organisations, il y a, entre autres, Schibsted. Le groupe média suédois vient de rejoindre la Coalition for App Fairness. Il reproche à Apple deux éléments en particulier. D’un côté, sa captation du marché publicitaire. De l’autre, le fait qu’il lui impose l’intégration de son système d’achat dans ses applications.

Ce système est au cœur des plaintes de la Coalition for App Fairness. Plus précisément pour la taxe de 30 % qu’Apple prélève depuis 2011 sur la plupart des achats.

Heads up on why @WordPressiOS updates have been absent… we were locked by App Store. To be able to ship updates and bug fixes again we had to commit to support in-app purchases for .com plans. I know why this is problematic, open to suggestions. Allow others IAP? New name?

— Matt Mullenweg (@photomatt) August 21, 2020