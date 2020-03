« Du code au cloud » : Docker se pose en pipeline pour les développeurs

Quoi de neuf à venir dans Docker ? Entre autres, une jonction avec GitHub Actions et un back-end WSL 2 pour les systèmes Windows.

La feuille de route* où sont consignés ces changements est désormais publique.

L’initiative accompagne le recentrage des activités de Docker sur les développeurs.

Voilà près de quatre mois que l’entreprise américaine a annoncé ce tournant stratégique.

Elle avait officialisé, à cette même occasion, la vente de son portefeuille de solutions B2B à Mirantis, spécialiste OpenStack et Kubernetes.

Le mot d’ordre alors communiqué était de se poser en alternative aux offres managées des hyperscalers.

On en sait maintenant un peu plus sur ce qu’impliquera cette offensive.

Docker Desktop fera l’objet d’une extension sur trois axes :

Il s’agira notamment de faciliter l’accès aux services en amont (registre, intégration continue…) sans avoir à quitter le CLI.

Concernant Docker Hub, l’ambition est d’en faire « plus qu’un registre ». En l’occurrence, y centraliser les intégrations de solutions partenaires pour permettre aux développeurs de se constituer des pipelines « à la demande ». Objectif : faciliter le passage « du code au cloud ».

Ces différentes fonctionnalités seront disponibles sur abonnement mensuel, dixit Docker, sans plus de précisions.

* Parmi les ajouts récents, on notera :

