Cohesity : un DG pour la France…et une levée de 250 millions $

Cohesity France a un nouveau patron. Frédéric Lemaire prend la direction générale et dirigera l’équipe commerciale française.

Pour assurer la croissance, le focus est mis sur les grandes entreprises et les administrations publiques.

Et aussi sur l’expérience du nouveau patron dans qui cumule 25 ans d’expérience sur le marché français de l’IT. Après plus de quinze années passées chez Dell EMC dans différents fonctions commerciales, il a piloté les ventes chez Oracle puis dernièrement chez Veritas.

« Frédéric sera le moteur du développement en France, où l’intérêt du marché pour Cohesity est grand. Nous avons déjà une multitude de clients en France dans les secteurs public et privé. » déclare Dirk Marichal, vice-président des ventes EMEA.

Dans le même temps, Cohesity annonce une nouvelle levée de fonds de 250 millions de dollars dans le cadre d’un tour de table de série E auprès de ses actionnaires et d’une flopée de nouveaux fonds d’investissement parmi lesquels Sequoia Capital et SoftBank mais aussi Hewlett Packard Enterprise et Cisco Investments.

Depuis sa création en 2013 par Mohit Aron, qui avait aussi co-fondé Nutanix, Cohesity a réalisé cinq levées de fonds pour un total de 660 millions $. La précédente opération (série D) avait déjà atteint 250 millions $ en 2018.

« Cohesity est désormais évaluée à 2,5 milliards de dollars, soit plus du double de sa valeur d’il y a deux ans, suite au tour de table de la série D. » explique la société.

Sans donner de chiffres, Cohesity revendique une forte croissance : 150 % des revenus de sa plateforme SaaS et de 100 % de nouveaux clients.

“La clôture de ce tour de table en ces temps d’incertitude économique témoigne de la confiance des investisseurs dans Cohesity. Notre solution est très simple à utiliser – ce qui est essentiel dans les périodes difficiles, où les entreprises cherchent à réduire le coût total de possession tout en permettant aux équipes informatiques de travailler à distance”, a déclaré Mohit Aron, son PDG.

