Collaboratif : Dropbox transforme les dossiers partagés en espaces de travail

Que devient un dossier partagé quand on l’additionne de fonctionnalités telles que les notes, les listes, les tâches et les mentions ? Chez Dropbox, cela s’appelle un espace de travail collaboratif.

L’entreprise américaine proposait, depuis le mois de juin, un accès anticipé à cette « nouvelle expérience ». Elle vient de l’ouvrir à tous les utilisateurs, par le biais d’une mise à jour de l’application de bureau.

Ces espaces de travail (« Spaces ») ont pour but de rassembler contenus, outils et utilisateurs.

Sur le premier volet, Dropbox propose de retrouver, sur une même interface, fichiers locaux et cloud, documents Paper et raccourcis web.

La recherche pourra « bientôt » se faire dans le contenu des documents (sur le web et sur desktop). Les utilisateurs de Dropbox Professional – puis dans un deuxième temps, ceux des forfaits Business – pourront trouver des images (JPEG, PNG et GIF) en fonction de leur contenu.

De la place pour Slack

Visibles au même endroit que les dossiers partagés, les Spaces tirent parti des intégrations mises en place sous la marque « Extensions ». Dropbox en ajoute trois à l’occasion du lancement de sa « nouvelle expérience » :

Slack, pour lancer des conversations et partager des fichiers sur des canaux de discussions

Zoom, pour rejoindre des réunions et partager des fichiers

Atlassian, pour la gestion de projets

Une connexion avec Trello (gestion de tâches) est sur la feuille de route. Tout comme l’intégration de Dropbox Transfert, destiné à l’envoi de gros fichiers protégés par des mots de passe temporaires.

Qui ne souhaiterait pas basculer vers cette « nouvelle expérience » a la possibilité de modifier les préférences afin d’ouvrir, par défaut, le dossier Dropbox au lieu de l’app de bureau.

Illustrations © Dropbox