Collaboratif : Dropbox introduit des suggestions de contenus

Disponible pour la version web de Dropbox, cette nouvelle fonctionnalité suggère les documents dont l’utilisateur pourrait avoir le plus besoin.

Dropbox veut faciliter la productivité de ses utilisateurs en leur recommandant des contenus susceptibles de leur être utiles.

Testée depuis plusieurs mois, cette fonctionnalité est en phase de déploiement pour la version web du service de stockage.

Une fois connectés à leur compte Dropbox, les utilisateurs verront dans le haut de la page une section affichant des fichiers et des dossiers recommandés. Le système se base sur la fréquence ou la date de consultation et ne remonte que les contenus créés par l’usager ou auxquels on lui a octroyé un accès.

Dropbox : bientôt des recommandations pour toutes les applications

Les recommandations sont censées gagner en pertinence sur la durée, en fonction de la manière dont le service est utilisé.

“Notre objectif avec cette nouvelle fonctionnalité est de rendre la recherche de contenus pertinents, les fichiers et dossiers dont vous avez le plus probablement besoin en ce moment, aussi facile que possible”, indique Dropbox.

Il est prévu que le service soit ultérieurement étendu à toutes les applications, mais aucun calendrier n’a été communiqué.