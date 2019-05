Collaboratif : Facebook renforce Workplace sur la gestion des groupes

Workplace par Facebook évolue vers un accès plus facile et rapide aux différents groupes et options. Avec une nouvelle interface.

Workplace vient de bénéficier de retouches esthétiques tout en améliorant ses performances.

Cette mise à jour du concurrent de Slack et de Teams modifie l’interface avec un nouvel affichage des notifications et des groupes qui les rendent plus visibles et accessibles.

Workplace facilite aussi la recherche de contenus dans les groupes. Les publications des groupes sont plus clairement identifiables dans le fil d’actualités. Ce dernier pourra d’ailleurs être partagé directement dans les groupes.

Workplace renforce la gestion des groupes

Cet été, Facebook introduira un nouvel onglet Événements, qui listera les manifestations à proximité.

En cours de déploiement sur mobiles depuis mardi, cette mise à jour sera disponible en version desktop dans les prochains mois selon Facebook.

Créée en octobre 2016, Workplace aurait séduit des millions d’utilisateurs, dont deux millions d’abonnés payants.

L’outil collaboratif a depuis été adoptée par plusieurs grandes entreprises dont Booking.com, Deliveroo, Delta Airlines, Heineken, Nestlé, Spotify, Walmart ou encore Weight Watchers.

Facebook indique que sa plateforme compte plus de 150 entreprises qui ont plus de 10 000 salariés connectés.

Pour sa part, Slack affiche 10 millions d’utilisateurs actifs au quotidien dont 85 000 payants, essentiellement des entreprises.

Google se lance avec Currents

Dernier concurrent, et non des moindres, à investir le segment des messageries collaboratives, Google vient d’annoncer le lancement de Currents, une version pro de l’ancien Google +, intégrée à G Suite.

Dans cette version beta, on retrouve les principes habituels d’un réseau social. Notamment, la possibilité de publier des statuts, d’échanger des liens, d’accéder à des discussions à partir de mots-clés ou encore de discuter avec l’intégration de Hangouts.

Le but est à la fois de remplacer l’email pour certaines communications, mais aussi de créer de l’interactivité avec les salariés.