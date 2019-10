Collaboratif : Facebook pousse le duo Workplace – Portal en entreprise

La gamme d’appareils de visiophonie Portal permettra-t-elle à Facebook de renforcer ses positions sur les usages collaboratifs en entreprise ?

La question se pose à l’heure où le groupe américain annonce y intégrer Workplace, la déclinaison de son réseau social destinée à un usage professionnel.

L’ensemble doit permettre de passer des appels vidéo tout en accédant, sur la même interface, à un espace de travail partagé. On surveillera les intégrations pressenties avec un certain nombre de logiciels SaaS, dans la lignée des annonces de l’an dernier.

La deuxième édition de la conférence annuelle Flow, organisée ce 8 octobre sous la bannière Workplace, a été l’occasion de communiquer une statistique. En l’occurrence, le franchissement du cap des 3 millions d’utilisateurs de la version payante. Le cap des 2 millions avait été officiellement franchi en février dernier.

L’événement a aussi donné lieu à la présentation des nouvelles fonctionnalités à venir sur Workplace :

Illustrations © Facebook

