Collaboratif : Jamespot étoffe son portefeuille avec Diapazone

Avec Diapazone, nouvelle brique fonctionnelle que propose Jamespot, les clients peuvent organiser, animer et piloter des réunions à distance. Un outil pensé pour le travail hybride.

Les entreprises ont la possibilité de déterminer en amont les personnes à inviter, l’ordre du jour et le temps d’intervention à ne pas dépasser, indique l’entreprise présidée par Alain Garnier. Une fois en réunion, différents supports sont accessibles de la visioconférence au chat, du partage de documents à la gestion de projets collaboratifs. Par ailleurs, l’application Flash Widgets intégrée permet notamment d’obtenir, en temps réel, l’avis des participants.

Pour l’automatisation du suivi, un compte rendu est généré automatiquement. Et l’historique des messages envoyés pendant la réunion reste accessible à tout moment.

Espace de travail numérique

Adapté à la bascule entre activité à distance et en présentiel dans les services, Diapazone s’ajoute aux briques fonctionnelles d’ores et déjà disponibles : le réseau social d’entreprise Open Agora, l’intranet de communication Fast Intranet et l’éditeur de documents WeDoc.

Chaque produit est associé à une base applicative. Les clients ont la possibilité d’y ajouter des applications supplémentaires. Aussi, les 4 produits développés par Jamspot peuvent se cumuler pour former une même plateforme. L’offre en mode SaaS est personnalisable et configurable, en fonction des réalités métiers de PME et de grands groupes.

A quel prix ?

Le tarif par produit est de 3 euros HT par utilisateur et par mois. Il convient d’y ajouter le coût de la plateforme socle (à partir de 249€ HT par mois) et celui des éventuelles options.

Jamespot revendique plus de 300 clients et 400 000 utilisateurs en France et à l’international.

(crédit photo @jamespot)