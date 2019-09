Collaboratif : Microsoft promet de porter Teams sur Linux

Teams pour Linux ? C’est dans les cartons de Microsoft.

Un ingénieur du groupe américain l’a confirmé dans un fil de discussion sur les forums UserVoice. Il n’a cependant pas donné d’échéance.

Ce fil de discussion est ouvert depuis 2016. Il a précisément pour objet la demande – appuyée par près de 10 000 utilisateurs – d’un client Teams officiel sur Linux.

En l’état, il est possible d’utiliser la version web. Mais elle n’est pas pleinement fonctionnelle sans jouer avec les paramètres du navigateur et éventuellement y ajouter des extensions.

Alternative : cette même web app encapsulée avec Electron.

Au dernier pointage (juillet 2019), Microsoft revendique 13 millions d’utilisateurs actifs par jour pour sa messagerie collaborative. Et la place de leader du domaine, devant Slack… qui propose pour sa part une application pour Linux.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.