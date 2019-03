Collaboratif : Microsoft Teams va s’enrichir de huit nouvelles options

Teams va s’enrichir des fonctions liées à la vidéo-conférence, avec un renforcement de la sécurité et le réglage des autorisations des utilisateurs.

Alors que Slack vient tout juste d’annoncer l’arrivée d’une option qui double le chiffrement, l’application collaborative Microsoft Teams compte, elle aussi s’enrichir de nouvelles fonctionnalités.

En tout, ce sont huit nouveautés qui vont être déployées.

Il sera bientôt possible de choisir l’arrière-plan de son choix lors des vidéo-conférences. Des sous-titres des conversations s’affichant en temps réel des conversations pourront également être ajoutés. Pour l’instant, alors que la solution compte 44 langues, seul l’anglais sera concerné.

Teams ajoute des canaux privés sécurisés

Au niveau des contenus, un outil de capture des inscriptions sur tableau blanc sera ajouté. Cela permettra de voir ce qui se trouve sur le tableau, même si le présentateur masque le texte. Les participants autour d’un tableau blanc pourront également ajouter du contenu.

Teams inaugure aussi des canaux privés sécurisés permettant de définir quels membres de l’équipe peuvent ou non accéder aux conversations et aux fichiers sur un canal. Il sera ainsi possible limiter l’accès sur-mesure à ces canaux. Pas besoin de créer de chaîne supplémentaire dans ce cas.

Microsoft ajoute ce qu’il appelle des « barrières d’information » virtuelles. Elles interdiront ou limiteront les interactions entre certains membres ou chaînes.

Pour protéger et filtrer les informations et données sensibles de façon automatique, la firme intègrera son système de détection de pertes de données (DLP) que l’on retrouve dans Office 365. Enfin, une dizaine de langues seront ajoutées à l’outil collaboratif