Collaboratif : Office 365 voisine de plus en plus avec des applications concurrentes

Office 365 ? Son empreinte dans les entreprises continue à se renforcer*, mais de plus en plus, on lui associe des solutions concurrentes.

Cette tendance se reflète dans la 6e édition du rapport annuel « Businesses @ Work » que publie Okta.

Le fournisseur américain s’appuie sur des données collectées entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019 auprès de clients ayant connecté au moins une application à sa plate-forme de gestion des identités et des accès.

Le boom de Zoom

Aussi bien en nombre de clients (+ 36 %) que d’utilisateurs actifs (+ 38 %), Office 365 a accru son leadership d’une année sur l’autre.

G Suite affiche des taux de progression comparables (+ 37 % et + 50 %). Et se classe quatrième sur l’un et l’autre critère.

Parmi les noms qui figurent dans le peloton de tête sur les deux tableaux, il y a Zoom.

L’application de visioconférence connaît une croissance exponentielle de sa base clients, multipliée par près de 9 en trois ans. Ce qui contraste avec la courbe de Cisco Webex (+ 91 %) et plus encore avec celle de GoToMeeting (en recul). Elle fait partie des 6 solutions dont Okta a mesuré l’adoption en parallèle d’Office 365.

78 % des clients Office 365 (+ 2 points en un an) ont adopté au moins une de ces solutions.

À l’exception de Box (29 %), les taux d’utilisation « parallèle » progressent pour toutes : 32 % pour Zoom, 31 % pour Slack comme pour G Suite, etc.

Authentification forte : le SMS en recul

Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à utiliser plusieurs de ces applications « alternatives ». 56,4 % en l’occurrence (elles étaient 53 % un an plus tôt).

Sur la métrique « nombre de clients », on notera l’entrée au top 15 de deux outils pour les développeurs : GitHub (13e) et Lucidchart (15e). Ainsi que la croissance de Box (8e), nettement plus importante que celle de Dropbox (14e).

Pour ce qui est du multicloud, l’échantillon considéré donne peu d’enseignements. Environ 5 % des entreprises ont connecté plusieurs fournisseurs IaaS à Okta, contre 4 % en 2018.

Il fournit davantage d’indicateurs sur le volet sécurité. Notamment dans le domaine de l’authentification forte.

Pour la première fois en six ans, le nombre moyen de facteurs mis en place diminue. Les nouveaux clients d’Okta (sous contrat depuis moins d’un an) impulsent cette tendance. Il se détournent des SMS et des questions de sécurité pour favoriser, entre autres, la voix.

* Office 365 compte, auprès de l’échantillon considéré, près de deux fois plus de clients que G Suite.

