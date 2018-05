Collaboratif : Slack a conquis 70 000 entreprises

Dans le domaine très concurrentiel des solutions de travail collaboratif, Slack poursuit sa conquête de nouveaux clients.

L’entreprise de San Francisco indique avoir séduit 70 000 entreprises et 3 millions d’utilisateurs payants. En incluant la version gratuite, ce sont plus de 8 millions d’utilisateurs actifs quotidiens qui utilisent Slack.

Si la progression est impressionnante, avec près de 2,5 millions de nouveaux utilisateurs en un an, Slack admet que la croissance annuelle marque le pas : 45 % aujourd’hui contre 83 % un an plus tôt.

Une concurrence de grands et petits acteurs

Le mois dernier, la solution Teams de Microsoft soufflait sa première bougie en annonçant 200 000 entreprises utilisatrices réparties dans 181 pays et en 39 langues, soit 75 000 de plus qu’en septembre. Parmi les références citées par la firme de Redmond, on trouve le constructeur automobile General Motors, le groupe hôtelier RLH Corporation et le français Technicolor.

Les offres de solutions de chat professionnel (ChatOps) dédiées à la gestion de projet sont légion comme HipChat, Glip, Bitrix 24 ou le français talkSpirit.

En octobre 2016, Facebook a commercialisé Workplace by Facebook, la déclinaison professionnelle de son réseau social. Fin février, Google lançait Hangouts Chat, un service de messagerie collaborative disponible pour tous les utilisateurs de sa G Suite.