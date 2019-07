Collaboratif : Workplace by Facebook affine son offre

Workplace by Facebook abandonne la facturation par utilisateur actif pour un abonnement mensuel à un prix fixe.

We’re excited to announce three new Workplace packages and a Frontline add-on. Learn more in this post: https://t.co/y5pYeZM51p#frontline #connectivity #community #collaboration pic.twitter.com/7Viz5Pla7F

— Workplace by FB (@WorkplacebyFB) 16 juillet 2019