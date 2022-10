Comment mieux embaucher des développeurs ?

L’entretien technique est un passage obligé pour la plupart des prétendants à l’embauche dans le développement logiciel et web.

Mais l’exercice peut dérouter – la résistance au stress prime-t-elle sur l’évaluation des compétences techniques ? Il peut surtout éloigner des candidats à fort potentiel d’un marché où la demande exprimée par les entreprises surpasse l’offre de profils qualifiés.

Comment mieux faire et rendre le processus plus inclusif ?

CoderPad, plateforme de recrutement technique, a souhaité rendre son service d’évaluation de compétences plus « réaliste et personnalisable » et ne pas se cantonner aux aptitudes informatiques de base.

La mise à niveau opérée doit permettre aux entreprises de créer des entretiens techniques dans des environnements front-end supportés par CoderPad, parmi lesquels React, Angular, Vue, Svelte et HTML/CSS/JS. La prise en charge de frameworks back-end (Node.JS et Rails) doit suivre. Il s’agit en outre de structurer des entretiens techniques qui « imitent » l’emploi pour lequel le candidat postule.

Recrutement technique, diversité et performance

« Nous pensons que des entretiens réalistes mènent à de meilleures embauches, à des équipes plus diverses et plus performantes », a déclaré Amanda Richardson, CEO de CoderPad.

Le point de vue est partagé par sa filiale française, CodinGame, plateforme de tests de programmation « gamifiés » et de mise en relation entre développeurs et recruteurs.

La société créée en 2012 à Montpellier part du constat suivant : pour des postes d’ingénierie, les entreprises hésistent à recruter certains profils, les juniors en particulier.

Or, la maîtrise de langages de programmation ne fait pas tout. La capacité de résolution de problèmes, l’autonomie des apprentissages et l’adaptabilité des futures recrues ne devraient pas être négligées dans le processus d’embauche.

Ce que permet, selon ses promoteurs, l’entretien technique en ligne repensé. Un outil d’intégration privilégié par les recruteurs et les candidats, d’après une récente enquête internationale menée auprès de 14 000 développeurs et employeurs.

(crédit photo via pixabay)