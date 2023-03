Comment la Holberton School utilise ChatGPT

D’une communication « non sensible » à la rédaction de lignes de code, la Holberton School officialise l’utilisation d’une IA générative comme ChatGPT.

Lancée par trois Français en 2015 pour former des développeurs, la Holberton School fait partie de ces campus qui officialisent leur utilisation de ChatGPT d’OpenAI.

La Holberton School dit avoir identifié il y a plus d’un an l’opportunité qu’offre l’agent interactif et conversationnel utilisant le modèle de langage pré-entraîné GPT (Generative pre-training transformer). Depuis son lancement public, cette intelligence artificielle (IA) est utilisée « au quotidien » par l’équipe d’encadrement de l’école.

Elle l’est surtout à des fins de rédaction de contenus de communication ou d’opérations marketing non « sensibles », selon la direction de l’établissement.

L’équipe pédagogique ambitionne ainsi de se concentrer sur des projets à plus forte « valeur ajoutée » et de se consacrer pleinement à son métier auprès de ses étudiants.

ChatGPT, assistant des développeurs d’Holberton School

Résolution d’un problème, demande d’aide, sollicitation de la communauté internationale de l’école, assistant de projet… L’IA est également intégrée au processus que les étudiants de la Holberton School doivent suivre lorsqu’ils rencontrent des difficultés techniques.

Depuis la rentrée de janvier, l’utilisation de ChatGPT fait donc officiellement partie de ce cadre de travail. Les étudiants peuvent ainsi bénéficier de l’aide du chatbot et d’autres intelligences artificielles pour mieux appréhender les projets et rédiger des lignes de code.

L’école déclare, par ailleurs, « militer en faveur de l’acceptation du changement et de l’appropriation de nouvelles technologies » dans un esprit « éthique et responsable ». Dans ce cadre, ses étudiants signent la charte internationale Holberton-Turing, qui veut fédérer les professionnels de l’IA autour de valeurs éthiques, dans le respect de l’humain.

L’initiative vient aussi conforter la portée internationale de l’école. En France, après Lille, Paris, Laval et Toulouse, la Holberton School (Actual group) a inauguré son 5e campus à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie). Celui-ci accueillera en juin 2023 sa première promotion d’étudiants.

Olivier Ducourant, ex-directeur business développement de l’Ecole 42, est aux commandes. Il travaille en étroite collaboration avec Julien Cyr, directeur général Holberton School France.