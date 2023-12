Comment Interflora a construit sa Modern Data Stack

Marque connue de tous les français, Interflora est l’un des leaders mondiaux de la distribution de fleurs et cadeaux. Présent sur 8 marchés, le groupe gère un réseau de 7 000 fleuristes partenaires ainsi que le site cadeaux.com.

En 2020, lorsqu’il arrive chez Interflora, Vincent Faburel, actuel responsable de la donnée et des produits Backend chez Interflora trouve une donnée extrêmement silotée. Chaque direction disposait de ses propres données et il était compliqué au niveau national et du groupe d’avoir une vision consolidée.

En outre, il n’existait pas encore d’équipe Data chez Interflora, chaque équipe backend était en charge de sa donnée et les données étaient traitées manuellement, avec tous les problèmes de qualité que cela sous-entend.

La Data inscrite dans la stratégie d’Interflora

Avec le sponsorship de Nicolas Pastorino, Group Chief Product & Digital Officer du groupe, le responsable va constituer un embryon de Data Platform.

« En 2021, nous avons réalisé un PoC rapide avec les moyens du bord. Il s’agissait d’exploiter les outils déjà en place pour mettre les données à disposition des métiers via PowerBI » explique Vincent Faburel.

Cette Data Platform « version 0 » reposait alors sur les solutions Open Source Pentaho, PostgreSQL, quelques développements Python et sur Microsoft PowerBI pour le volet visualisation des données.

Fort de cette première expérience réussie, la mise en place d’un socle Data est inscrite dans la stratégie du groupe. Vincent Faburel repart d’une feuille blanche pour créer une plateforme Data pouvant couvrir les besoins de l’ensemble des métiers et pays du groupe.

Une équipe Data est constituée avec l’embauche d’un Data Engineer et d’une Data Scientist, en mars 2022 un appel d’offres est lancé pour créer une nouvelle plateforme. Le PoC doit être mis en place en juillet pour une implémentation de la plateforme finale prévue d’ici la fin de l’année 2020 pour la France, le Luxembourg et le site cadeaux.com.

« Nous avons souhaité conserver PowerBI car c’est un outil auquel les métiers étaient très habitués. Nous avons choisi Fivetran pour amener les données sur la plateforme, BigQuery pour le stockage, dbt pour effectuer les transformations sur les données, ainsi qu’Apache Airflow en tant que scheduler. » détaille Vincent Faburel.

46 sources connectées, soit 17 milliards de lignes de données

L’ELT managé de Fivetran connecte les sources de données à l’entrepôt de données, depuis le backend du site de E-Commerce, Google Analytics, l’ERP du groupe et son CRM.

« Grâce à Fivetran, nous pouvons avancer très rapidement. Par exemple, notre équipe SEO utilise Google Search Console. Or, un connecteur existait déjà sur Fivetran. Nous nous sommes connectés et nous avons eu immédiatement accès à l’ensemble des données disponibles. » précise-t-il.

Aujourd’hui 46 sources ont ainsi été connectées, soit 17 milliards de lignes de données et un historique de plus de 200 rapports. Alors que la connexion de nouvelles sources de données demandait un gros travail sur les API, une simple activation de connecteur suffit aujourd’hui.

« C’est un gain de temps phénoménal. Le temps alloué à la maintenance : ce n’est plus notre problème. Si une source ne répond plus, ce sont les équipes de Fivetran qui s’en charge. Sur la gestion de l’évolution du schéma source, c’est un point qu’elles savent gérer et cela permet de prendre en compte un changement dans une structure de base de données sans rien remettre en cause chez nous. » conclut Vincent Faburel.

Plusieurs chantiers sont devant lui pour ces prochains mois. Outre l’industrialisation de la mise en production des modèles de Machine Learning produits par la Data Scientist, il souhaite déployer un Data Catalog afin de simplifier encore un peu plus le partage des données à l’échelle du groupe. Enfin, il va devoir gérer l’arrêt du de la plateforme Data pilote qui vit toujours en parallèle du Modern Data Stack groupe.

Illustration : © Interflora Group