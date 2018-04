Communication BtoB : NetMediaGroup acquiert Editialis

NetMediaGroup annonce l’acquisition d’Editialis, groupe de communication pluri-média fortement reconnu pour ses activités d’édition print et digitale, de production de contenu et d’évènements BtoB, ainsi que pour son activité agence au travers de sa filiale Wefactory&co.

Cette acquisition accélère très significativement le développement de NetMediaGroup dont les activités s’adressent désormais à une cible de Décideurs de plus en plus large.

Avec 160 collaborateurs, près de 20 M€ de chiffre d’affaires annuel, une offre renforcée et 5 implantations européennes, le groupe entend accompagner la plus grande diversité d’entreprises dans leur transformation digitale.

Editialis rejoint NetMediaGroup avec un panel de medias, d’évènements et de solutions marketing et digitales solidement référencés auprès d’un très large spectre de Décideurs en entreprise : décideurs marketing, commerciaux, e-commerce, relation clients, achat, administratif et financier et, dirigeants de TPE-PME, commerçants, artisans. Les activités d’Editialis s’articulent principalement autour de 9 marques médias (Emarketing.fr, Actionco.fr, Relations Client, Chef d’Entreprise, Décision Achat, DAF magazine,…) et d’une quarantaine d’événements annuels (Marketing Day, CX Day, Trophées Décision Achat, les pros ont du talent …), l’ensemble fédérant chaque mois près de 1,2 M de Décideurs, toutes fonctions et tout secteur d’activité confondus.

L’agence Wefactory&co quant à elle accompagne les entreprises dans l’animation et la fédération de leurs écosystèmes BtoB, qu’il s’agisse de communautés de collaborateurs, de clients ou de prescripteurs.

NetMediaGroup, groupe media BtoB de référence auprès des Décideurs IT (Silicon, ITespresso, ZDNET.de, Channelbiz…) et de l’écosystème Digital (intégration de Digital Business News) élargit ainsi ses communautés à de nouvelles catégories de Décideurs en entreprise et renforce l’ensemble de ses activités on line et off line.

Le nouvel ensemble constitue un groupe media BtoB européen doté de 160 collaborateurs, avec près de 20 M€ de chiffre d’affaires annuel et une offre globale –production de contenus rédactionnels et vidéos, Brand content & Opérations spéciales, génération de leads, targeting/retargetting, Events,…- essentielle pour accompagner les entreprises européennes dans leur transformation digitale.

Pascal Chevalier, Président non exécutif de NetMediaGroup, indique : « Editialis bénéficie d’une longue expertise des medias, de marques de qualité et a su développer un positionnement solide auprès des décideurs en entreprise. Ses activités sont parfaitement complémentaires à celles de NetMediaGroup, à la fois en termes de cibles et de métier. Hervé Lenglart reste patron d’Editialis et va contribuer aussi au développement du groupe sur le marché européen des medias BtoB».

Hervé Lenglart ajoute : « Ce rapprochement avec NetMediaGroup est une excellente opportunité pour Editialis et ses équipes. Depuis plus de 30 ans nous fédérons des communautés de décideurs BtoB autour de nos marques media et de différents produits évènementiels et digitaux ; l’association de nos expertises va nous permettre d’accélérer notre développement dans le digital, la vidéo et le traitement de la Data. La dimension de NetMediaGroup nous permet également d’envisager un développement sur de nouveaux marchés notamment à l’international ».