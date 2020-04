Communication vidéo : Brightcove dévoile Continuum

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Proposer un ensemble d’outils sécurisés de diffusion vidéo pour soutenir la continuité d’activité de grands comptes, c’est l’ambition affichée par Brightcove.

Le fournisseur américain de services vidéo en mode cloud a confirmé la disponibilité générale de Brightcove Continuum, une suite sécurisée de gestion et de publication de contenus vidéo en direct et à la demande.

Il peut s’agir de communications internes (via l’application Engage qui permet de diffuser les vidéos directement sur les appareils mobiles et les ordinateurs des équipes), les vénements Live pour les clients ou encore de formations de travailleurs distants.

Continuité d’activité sur écran

« Nous avons besoin de la vidéo, maintenant plus que jamais, pour rester en contact, ce qui implique des capacités vidéo plus robustes pour les flux de travail quotidiens », a déclaré Jeff Ray, CEO de Brightcove. « Reconnaissant ce besoin du marché, nous avons développé une suite de continuité vidéo, fiable et sécurisée, pour permettre aux entreprises de maintenir une communication régulière avec tous ceux qui comptent pour leur activité. »

Les grandes entreprises et leur écosystème sont ciblés.

Pour répondre à la demande « en constante évolution » des clients en matière de streaming vidéo, les marques, les diffuseurs et les entreprises ont intérêt à se doter d’une approche stratégique des communications vidéo et des technologies qui les soutiennent.

C’est ce que Brigthcove leur propose avec la suite Continuum. « Contrairement aux autres solutions du marché, Continuum est hautement évolutive, rapide à déployer et assure automatiquement un accès sécurisé au contenu vidéo », selon les promoteurs de l’offre.

Une solution elle-même basée sur la plateforme de diffusion video de la firme.

Brightcove Continuum est vendue en direct ou via les partenaires de distribution.

(crédit photo de une © Shutterstock)