Communications unifiées : comment le cloud a changé la donne

La migration vers le cloud touche l’ensemble des segments applicatifs, dont les solutions de communications unifiées et collaboratives (UCC).

En une décennie, les dépenses annuelles mondiales en solutions UCC ont plus que doublé. Elles ont ainsi franchi les 45 milliards de dollars en 2019, selon le panorama livré par Synergy Research. La société d’études observe que le segment cloud et hébergé du marché a devancé pour la première fois celui des solutions UCC sur site (on-premise) en 2016. Désormais, le segment « Hosted & Cloud » représente 68% du marché UCC mondial, le on-premise 32%.

Le cloud, fort d’une croissance à deux chiffres, a relancé et dopé le secteur.

UCaaS en force

Sur la période 2009 à 2019, les dépenses des entreprises en solutions UCC sur site ont reculé de 4% par an en moyenne, alors que le segment cloud et hébergé de ce marché a affiché une croissance annuelle moyenne de 16% au cours de la décennie, rapporte Synergy Research.

La dynamique a été particulièrement forte pour les offres de type CPaaS (Communications platform as a service) et UCaaS (Unified communications as a service), les outils de productivité et travail en équipe, sans oublier le partage de fichiers en mode cloud.

Cisco et Microsoft restent les chefs de file mondiaux de ce marché devenu « quelque peu fragmenté », a expliqué Jeremy Duke, fondateur et analyste en chef de Synergy Research Group. L’arrivée de nouveaux entrants et la montée en puissance de pure players, dont Twilio, Slack, RingCentral, Zoom, Fuze, 8×8 et Jive (LogMeIn), font évoluer le peloton de tête.

