Communications unifiées : GoTo, une marque B2B pour LogMeIn

La marque GoTo regroupe les solutions LogMeIn de communications unifiées et collaboration pour entreprises, de GoToMeeting à GoToConnect.

LogMeIn, spécialiste des logiciels d’accès à distance aux terminaux et des communications unifiées, veut mieux rivaliser avec la concurrence (Cisco Webex, Google Hangouts, Microsoft…).

Pour ce faire, l’éditeur de Boston regroupe sous une même identité de marque, GoTo, ses solutions de communications unifiées et collaboration (UCC) pour l’entreprise.

S’y retrouvent, entre autres, les applications de vidéoconférence et réunions en ligne GoToMeeting et GoToWebinar issues du rachat à 1,8 Md$ des produits GoTo de Citrix.

En plus de son portefeuille UCC existant, GoTo intègre deux nouveautés : GoToConnect et GoToRoom.

GoToConnect et GoToRoom

GoToConnect est une solution de conférence audio/vidéo. Accessible via un navigateur web ou sous la forme d’une application desktop à télécharger, elle réunit les capacités de VoIP en mode cloud de Jive et de réunion en ligne de l’application GoToMeeting.

L’offre software/hardware GoToRoom, de son côté, est conçue pour « transformer toute salle de conférence de taille moyenne en un espace collaboratif de réunion », a indiqué la firme. LogMeIn, qui fournit le logiciel de visoconférence, a négocié un partenariat matériel avec Polycom (groupe Plantronics).

La disponibilité mondiale de ces solutions se fera progressivement à partir d’avril 2019.

L’éditeur de Boston revendique plus de 28 millions utilisateurs par mois et près de 20 milliards minutes de communications vocales par an gérées par ses solutions UCC.