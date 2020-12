Communications unifiées : Microsoft domine, Zoom caracole

Zoom a affiché la croissance la plus élevée d’un top 5 mondial des communications unifiées et collaboratives dominé par Microsoft au 3e trimestre 2020.

Selon le cabinet d’études IDC, les dépenses mondiales des entreprises en solutions de communications unifiées et collaboratives (UCC) ont pesé 12,2 milliards de dollars au troisième trimestre 2020. Pour Rich Costello, analyste, la pandémie de Covid-19 « a poussé de nombreuses entreprises et organisations à repenser leurs plans pour tirer parti des technologies numériques et accélérer l’adoption de solutions [UCC] »… à vitesse grand V.

Les investissements UCC ont ainsi augmenté de 6,6% d’un trimestre à l’autre et bondi de 26,7% par rapport au troisième trimestre 2019. Dans le détail, le segment des outils de collaboration (inclus les logiciels de vidéoconférence et les services cloud associés) a augmenté de 46,7% en un an pour atteindre près de 5,8 milliards de dollars de revenus.

Par ailleurs, les ventes de solutions UC hébergées et voix/communications unifiées en tant que service (UCaaS) ont augmenté en valeur par rapport au T3 2019 de 23,3% pour atteindre 4,3 milliards de dollars au T3 2020.

De leur côté, les ventes de systèmes de visioconférence d’entreprise (points de terminaison et infrastructures de salles de vidéoconférence) ont progressé de 2,3% en un an, et de 6,9% sur un trimestre. En revanche, le segment des systèmes de téléphonie IP est resté orienté à la baisse (-32,9% en un an, -11% sur un trimestre).

375% de croissance pour Zoom

Le revenu UCC mondial de Microsoft (35% du marché) a progressé de 45,3% d’une année sur l’autre et de 5,9% sur un trimestre à 4,3 milliards de dollars au T3 2020.

La firme de Redmond devance ainsi Cisco (10,6% du marché, 1,3 Md$ de revenus au T3 2020, +1,7% en un trimestre, -3,8% en un an).

Zoom, le pure player, conforte sa troisième position mondiale (6,2% du marché, 760 millions $ de revenus au T3 2020, +375% de croissance en un an, +17% en un trimestre).

Avaya (2,7% du marché) et RingCentral (1,9%), en croissance annuelle de +22,2% et +32,7%, respectivement, font également partie du top 5 mondial des fournisseurs UCC.

En 2021, la croissance du marché mondial des communications unifiées et collaboratives devrait se poursuivre, mais à un rythme moins soutenu qu’en 2020, prévoit IDC.