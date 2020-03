Communications unifiées : OpenText s’offre XMedius pour 75 millions $

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

OpenText, éditeur canadien de solutions de gestion des informations d’entreprise (EIM), a confirmé cette semaine acquérir pour 75 millions de dollars XMedius.

L’entreprise basée à Montréal dispose également de bureaux en France, aux États-Unis et en Australie. Elle fournit à des PME et des grands groupes des solutions de communications unifiées (UC) et d’échange sécurisé de fichiers au sein d’environnements hybrides cloud.

Avec ce rachat, OpenText ambitionne donc de conforter son positionnement dans l’échange sécurisé d’informations, les solutions UC et la télécopie numérique. Le groupe renforce également ses équipes locales de développement de l’intelligence artificielle (IA).

Après Carbonite, XMedius rejoint OpenText

« L’acquisition de XMedius témoigne de notre engagement envers Montréal, déjà un centre stratégique pour nos équipes d’analytique et de développement de l’IA », a déclaré Mark J. Barrenechea, CEO et CTO d’OpenText. « Ensemble, nous proposerons des solutions cloud et hybrides de pointe aux grandes entreprises et aux PME », a ajouté le dirigeant.

XMedius fournir également des technologies d’optimisation de l’expérience client omnicanal des clients et le commerce en ligne qui viendront enrichir les plateformes de gestion de l’expérience client et de réseau d’affaires d’OpenText.

Le rachat de XMedius intervient après l’acquisition fin 2019 pour 1,42 milliard de dollars de Carbonite. Une entreprise américaine qui fournit des solutions de protection et de sauvegarde en mode cloud à des sociétés de taille moyenne à intermédiaire.

