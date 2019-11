Communications unifiées : quel cloud choisir ?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La migration vers le cloud touche tous les segments applicatifs. Les solutions de communications unifiées et collaboratives ne font pas exception. En France, près de 6 entreprises sur 10 (57%) interrogées* par IDC pour Mitel utilisent des solutions de communications unifiées (UC) et collaboratives (source : Observatoire Cloud 2019).

Actuellement, 38% des organisations privilégient le cloud public pour ces déploiements et 24% optent pour le cloud privé. Ces taux devraient atteindre respectivement 49% et 32% dans les 24 mois. 19% seulement des déploiements UC se feraient encore sur une infrastructure traditionnelle.

La montée en puissance du cloud se vérifie au niveau européen.

Ainsi, IDC prévoit que le marché européen des solutions de communications unifiées fournies en tant que service (UCaaS pour Unified communications as-a-service) représentera plus de 1 Md€ en 2022, contre 589 M€ en 2019.

Flexibité des usages et sécurité informatique sont-ils compatibles ?

Cloud et conteneurs

Le cloud public est privilégié pour sa facilité d’utilisation, son évolutivité et l’automisation qu’il permet. Toutefois certains, lui préfèrent le cloud privé pour garder la maîtrise de la sécurité/confidentialité de données et de l’infrastructure.

Pour répondre aux contraintes réglementaires, « le secteur public conservera, [à horizon 2021], une préférence marquée pour le cloud privé, à l’inverse des entreprises », a indiqué IDC dans son rapport.

Par ailleurs, au-delà des communications unifiées, 37% des organisations privilégient le cloud hybride (cloud privé et cloud public) pour faire tourner leur portefeuille applicatif. Ce taux pourrait atteindre 47% dans les 24 mois.

Une partie misant sur les microservices et les conteneurs pour moderniser l’ensemble.

*L’Observatoire Cloud 2019, réalisé par IDC et sponsorisé par Mitel, repose sur une enquête menée en France, entre mars et avril 2019, auprès de DSI et responsables infra/systèmes/réseaux de 167 entreprises et administrations de 500 collaborateurs et plus.

(crédit photo de une © shutterstock)