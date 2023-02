Compétences numériques : comment rapprocher offre et demande

Des connaissances de base (naviguer sur Internet) à l’expertise métier (programmer en Python), la demande de compétences numériques émanant des entreprises surpasse l’offre de profils qualifiés disponibles.

Aux États-Unis, selon une étude de la National Skills Coalition (NSC), 92% des offres d’emploi étudiées dans différents secteurs d’activité nécessitent des compétences numériques.

Pourtant, près d’un tiers des travailleurs du pays ne disposent pas des savoirs numériques de base requis pour accéder aux postes à pourvoir, selon le rapport.

En Europe, même constat. Selon des données agrégées par la Commission européenne, 33% des travailleurs ne disposent pas des « digital skills » de base. De surcroît, l’Europe est confrontée à une pénurie d’experts numériques capables de développer des technologies de pointe. Pour 70% des entreprises interrogées, le manque de personnel disposant de compétences numériques adéquates est un obstacle à l’investissement.

Inclure, former et certifier

Globalement, dans les métiers IT, un employeur sur cinq peine à trouver des candidats qualifiés pour les postes à pourvoir, selon le groupe de services RH ManpowerGroup.

Les chefs de projet informatique, les analystes en cybersécurité, les développeurs logiciels et les spécialistes de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (machine learning, ML) sont considérés comme les profils les plus difficiles à recruter et à retenir.

Comment mieux faire ?

Ouvrir le champ des possibles à différents profils, les inclure, les former et les certifier n’est donc pas un luxe, mais une nécessité économique et une mesure d’équite. Les femmes, dont la sous-représentation dans les métiers IT persiste, en particulier.

Selon le CRIP – Club des responsables d’infrastructure, technologies et production IT, parmi la minorité de jeunes filles et femmes qui suvent une formation dédiée aux systèmes d’information en France, seulement 15% choisissent effectivement de travailler pour ce secteur technique après l’obtention de leur diplôme.

Sensibiliser ce jeune public aux métiers des infrastructures technologiques et aux opportunités d’une carrière dans ce secteur, qui compte parmi les plus rémunérateurs du marché, devrait être une priorité.

* 43 millions d’offres d’emploi en ligne ont été collectées par Lightcast (ex-Emsi Burning Glass) pour les équipes en charge du projet conjoint de l’organisation à but non lucratif NSC et de la Federal Reserve Bank of Atlanta.