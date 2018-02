Conception 3D : Dassault Systèmes ouvre sa marketplace industrielle

Dassault Systèmes s’aligne à la tendance des marketplaces.

Après un teasing organisé lors d’une convention organisée à Shanghai en novembre, le fournisseur français de solutions de conception 3D et de la gestion du cycle de vie produits (PLM) annonce la disponibilité de sa 3DEXPERIENCE Marketplace , en référence à sa plateforme de simulation et analyse avancée qui a été lancée en 2012.

La Marketplace mettra en relation les vendeurs et les fournisseurs de services de fabrication (impression 3D incluse) et les acheteurs de prestations, pièces et composants spécifiques.

« La 3DEXPERIENCE Marketplace transforme la supply chain en chaîne de valeur : une entreprise sociale virtuelle unique, introduisant une nouvelle approche en matière de relations commerciales, d’innovation et de création de la valeur dans l’industrie », déclare Bernard Charlès, Vice-Président et Directeur général de Dassault Systèmes, cité dans un communiqué.

Fabrication numérique

Au lancement officiel de cette plateforme d’intermédiation, la 3DEXPERIENCE Marketplace compte 50 sociétés de fabrication numérique inscrites. Avec plus de 500 machines et 30 millions de composants provenant de 600 fournisseurs répertoriés.

Leur expertise doit permettre de « réviser plus rapidement les spécifications de conception et de fabrication, garantir qu’une pièce ou un produit peut être fabriqué, et réduire les erreurs », explique l’éditeur français de logiciels.

Tous les aspects de la transaction (paiements, facturation, devises…) sont gérés par la place de marché.

Dassault Systèmes compte donner à l’industrie et ses acteurs « la possibilité de faire réaliser des pièces et de collaborer avec les principaux fabricants numériques du monde entier de la manière la plus transparente possible ».

