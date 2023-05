Quelle concurrence pour l’offre Cold Archive d’OVHcloud ?

Réserver de la capacité ? Déployer sur plusieurs régions ? Opter au contraire pour une redondance réduite ? Fraîchement passée en phase commerciale, l’offre Cold Archive d’OVHcloud ne donne pas encore ces possibilités.

Avec elle, l’entreprise investit le segment du stockage sur bande. Sa cible : les données qu’on ne restaurera au maximum qu’une ou deux fois par an.

Cold Archive repose sur quatre datacenters « distants d’au moins 100 kilomètres ». Le dépôt des données (stockage objet intermédiaire) se fait dans la région Roubaix.

OVHcloud s’engage sur des SLA de 99,9 % pour le service et 99,99 % pour les données. Avec, pour ces dernières, une durabilité de 99,999 % (= perte moyenne annuelle d’objets de 0,001 %).

La durée minimale d’archivage est de 180 jours. La suppression d’un conteneur avant ce délai entraîne des frais supplémentaires, au prorata du temps restant.

La récupération des données peut se faire « dans un délai de 48 heures ». La bande passante maximale est de 1 Gbps par connexion logique (nombre de connexions illimité).

Pour se donner une idée des prix HT, on retiendra ces quelques éléments :

– Espace d’archivage : 0,0013 €/mois/Go

– Stockage intermédiaire : 0,007 €/mois/Go + 0,01 €/Go de trafic sortant

– Restauration : 0,005 €/Go

Dans les grandes lignes, on en revient à deux fois moins cher que l’offre Cloud Archive, qui exploite quant à elle des disques magnétiques pour des restaurations mensuelles.

Glacier Deep Archive, pendant de Cold Archive chez AWS

Chez AWS, l’offre la plus proche de Cold Archive se nomme Glacier Deep Archive. Elle se destine officiellement aux données « qui peuvent éventuellement être consultées une ou deux fois par an ».

La réplication se fait sur trois zones de disponibilité « géographiquement dispersées », avec une durabilité 9-9. Durée minimale de stockage : 180 jours également. Délai de restauration : 12 à 48 heures.

Tarif de base de Glacier Deep Archive dans la région Paris : 0,0018 $/mois/Go. AWS facture des frais supplémentaires pour des éléments tels que le stockage de l’index et des métadonnées. Il propose aussi des options plus économiques, comme la fameuse redondance réduite (moins de réplications des données).

Azure Blob Storage et sa classe de stockage Archive

Sur Azure, l’offre la plus proche de Cold Archive est la classe de stockage Archive du service Blob Storage. On est là aussi sur une durée minimale de stockage de 180 jours.

Le tarif de base, toujours HT, est à 0,00163 €/Go/mois. Mais c’est pour de la redondance « de base » (LRS dans le jargon Azure). C’est-à-dire trois copies au sein d’un même datacenter.

Sur la région Europe de l’Ouest, il n’y a pas d’option de redondance interzone telle celle que propose OVHcloud. C’est soit la LRS, soit directement la GRS (stockage géoredondant = redondance de base + copie dans une région secondaire). Et là, on passe à 0,00253 €/mois/Go.

La classe de stockage Archive d’Azure Blog Storage est compatible avec les options de réservation de capacité :

– 1 an en LRS : 149 €/mois pour 100 To ; 1453 €/mois pour 1 Po

– 3 ans en LRS : 137 €/mois et 1334 €/mois

– 1 an en GRS : 231 €/mois et 2252 €/mois

– 3 ans en GRS : 213 €/mois et 2067 €/mois

La restauration coûte 0,218 €/Go. Parmi les frais supplémentaires, il y les opérations d’écriture (0,143 € les 10 000 en LRS ; 0,2788 € en GRS) et de lecture (7,063 € les 10 000).

Une classe Archive également sur Google Cloud Storage

Google Cloud a aussi une classe de stockage dite Archive. Sa cible : les données auxquelles on prévoit d’accéder « moins d’une fois par an ». Cela se reflète dans la durée minimale de stockage : 365 jours. Le SLA sur une seule région est à 99 % (99,9 % en multirégional).

Tarif de base dans la région Paris : 0,0025 $/mois/Go. La restauration est à 0,05 $/Go. De manière générale, il faut compter 0,05 $ par millier d’opérations (actions modifiant ou récupérant des informations sur les ressources).

