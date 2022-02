Conformité : 4 tendances à suivre

Le cabinet Gartner a identifié de grandes tendances en matière de risques de conformité dont la gestion devrait impliquer les services juridiques et l’IT ces prochaines années.

Voici, selon la société d’analystes, les 4 tendances à suivre dans ce domaine :

1. Responsabilité sociétale

Les chaînes d’approvisionnement, les opérations et les ventes peuvent être impactées. Les entreprises et leur conseil d’administration doivent donc répondre à l’évolution des attentes et des réglementations en matière de responsabilité sociétale. Il s’agit d’intégrer les meilleures pratiques en la matière dans leur stratégie.

2. Relation équipe-employeur

« Le droit et la conformité ont un rôle à jouer dans la mise en place de processus et de pratiques » qui permettent de trouver l’équilibre entre flexibilité, égalité et création de valeur.

3. Concurrence et innovations de rupture

L’adaptation peut être un avantage concurrentiel pour des entreprises confrontées à un environnement géopolitique, climatique et technologique « plus volatile » et à fort impact sur le commerce, les droits de douane, la cybersécurité et les projets de fusion-acquisition.

4. Gouvernance des données et de l’intelligence artificielle

« L’importance de la cartographie des données (data mapping) et de la gouvernance de l’IA augmente avec l’utilisation accrue de ces technologies dans les applications métiers », a déclaré Abbott Martin, vice-président de recherche Legal & Compliance chez Gartner.

Dans ce contexte, les départements en charge des problématiques juridiques et de conformité ont tout intérêt à travailler plus étroitement avec les directions des systèmes d’information (DSI), les responsables de la stratégie et d’autres dirigeants pour « établir une gouvernance efficace des données et de l’IA ».

C’est en tout cas le point de vue que défend la société d’études Gartner.

Selon une autre analyse ( Forrester), 67% des entreprises dans le monde ont adopté un programme formel de confidentialité. 52% ont nommé un responsable dédié. Celui-ci, dans 27% des cas, dépend directement de la direction générale.