Connaissance du comportement client : Cisco s’offre July Systems

Cisco a jeté son dévolu sur July Systems, du nom d’une startup spécialisée dans la localisation indoor des personnes via le Wi-Fi.

Cisco a mis la main sur July Systems pour un montant non divulgué. L’équipe de July Systems se joindra au groupe Enterprise Networking de Cisco dirigé par Scott Harrell, vice-président principal et directeur général. L’acquisition devrait être validée par les autorités compétentes au premier trimestre de l’exercice 2019

Le Wi-Fi pour localiser

La plateforme cloud de July Systems exploite le Wi-Fi d’un bâtiment afin de suivre la trajectoire des personnes, notamment dans les magasins et les centres commerciaux.

Basé à Burlingame, en Californie. July Systems propose en effet une plate-forme du nom de Proximity MX qui permet de faire la lumière sur le comportement des visiteurs dans des lieux tels que des magasins, des hôtels et des centres de congrès.

Elle y parvient en analysant comment les utilisateurs interagissent avec les hotspots Wi-Fi disposés dans ces lieux.

Cisco de commenter l’intérêt d’une telle technologie dans un billet de blog : « En plus de fournir une connectivité transparente, le Wi-Fi peut aider les entreprises à obtenir des informations approfondies sur le comportement des visiteurs, à associer ces connaissances à leurs systèmes d’entreprise et à améliorer les expériences des clients et des employés. »

Enrichir Connected Mobile Experience

Proximity MX est adossé à un abonnement basé sur le cloud, le tout associé à un SLA ( service-level agreement).

Cisco collabore depuis déjà plusieurs années avec July Systems pour Cisco Connected Mobile Experience (CMX), sa solution dédiée à une meilleure compréhension du comportement des clients par les détaillants.

Le groupe américain va enrichir CMX avec « des fonctionnalités et du contexte commercial » pour fournir une solution unifiée.

Il est aussi question d’étendre l’offre à des domaines aussi variés que la santé, le gouvernement, la logistique, la fabrication, l’éducation…

En 2012, la startup fondée en 2001 a été évaluée à 45 millions de dollars (donnée PitchBook). July Systems a levé près de 60 millions de dollars auprès d’investisseurs comprenant Intel Capital, Sequoia Capital, U.S. Venture Partners et Western Technology Investment.

Le mois dernier, c’est Accompany qui entrait dans l’escarcelle de Cisco dans une transaction à 270 millions de dollars. La plateforme d’Accompany aide les clients à trouver de nouveaux prospects, à naviguer dans le processus de vente et à renforcer leurs relations en s’appuyant sur une base de données en temps réel compilée par des millions de personnes et d’entreprises.