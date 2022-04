Conseil IT : Accenture réalise 6 nouvelles acquisitions

Accenture a annoncé se doter du savoir-faire et des talents de six sociétés, dont AFD.Tech en France et Greenfish en Belgique.

Rompu aux opérations de croissance externe, le groupe de conseil en technologies et services professionnels Accenture a déclaré l’acquisition de six sociétés en quelques semaines.

Ces entreprises et leurs consultants s’activent dans des domaines où la demande d’expertise est forte, de l’analyse avancée de données à l’optimisation cloud de la chaîne logistique, de l’ingénierie réseau au développement durable, comme a relevé CRN.

Accenture renforce ainsi ses capacités sur différents marchés. La multinationale basée à Dublin, Irlande, veut aussi étoffer son effectif mondial (près de 700 000 collaborateurs).

Quelles sont les entreprises acquises ?

AFD.Tech, Greenfish, Ergo…

1. Alfa Consulting (Espagne)

Alfa Consulting est un cabinet espagnol de conseil spécialisé dans l’optimisation logistique des chaînes d’approvisionnement. L’acquisition annoncée le 24 mars dernier par Accenture renforce les capacités de la multinationale en Espagne, au Portugal et au Mexique. Une cinquantaine de consultants ont rejoint les équipes Supply Chain & Operations d’Accenture.

2. Trancom ITS (Japon) >

Le 28 mars, Accenture a annoncé acquérir des capacités de Trancom ITS, fournisseur japonais de services et technologies logistiques. Près de 200 ingénieurs qui se concentrent sur les systèmes logistiques basés sur le cloud et l’optimisation des opérations d’entrepôts avec l’IoT et leurs capteurs, rejoindront l’activité Industry X d’Accenture au Japon.

3. AFD.Tech (France) >

Dans la région EMEA, Accenture a bouclé ce printemps 2022 le rachat de l’entreprise parisienne AFD.Tech. La société de conseil et d’ingénierie s’active dans les télécommunications et la numérisation des processus de grandes entreprises. L’entreprise basée à Paris dispose d’une équipe de plus de 1 600 professionnels actifs dans l’ingénierie réseau, les opérations et les services autour de la 5G et de la fibre.

4. Avieco (Royaume-Uni) >

Accenture a également annoncé mi-avril finaliser le rachat d’Avieco, société britannique de conseil en développement durable. Les 60 consultants de l’entreprise basée à Londres proposent leur expertise aux entreprises de différents secteurs : retail, grande distribution, services financiers, technologies et médias.

5. Greenfish (Belgique) >

Accenture a indiqué jeudi 20 avril son intention d’acquérir l’entreprise Greenfish. Fondée à Bruxelles en 2010, Greenfish fournit des services de conseil en développement durable et des solutions d’ingénierie à de grands comptes. L’entreprise a des bureaux en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Les 270 professionnels qualifiés de Greenfish sont appelés à rejoindre les équipes Sustainability d’Accenture.

6. Ergo (Argentine) >

Accenture a annoncé vendredi 21 avril avoir acquis Ergo. L’entreprise basée à Buenos Aires propose des prestations de conseil data. Elle aide les clients à tirer parti des mégadonnées, de leur analyse avancée et de l’intelligence artificielle pour affûter la prise de décision. Les 200 data scientists d’Ergo rejoignent les équipes Data et IA de l’entité Cloud First d’Accenture. L’acquisition intéresse le marché hispano-américain, plus particulièrement l’Argentine, le Chili et la Colombie.

Les détails financiers de ces opérations n’ont pas été divulgués.