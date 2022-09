Conseil IT et durabilité : Accenture boucle 4 acquisitions

Accenture intègre les équipes et les services de quatre sociétés, dont Carbon Intelligence au Royaume-Uni et Eclipse Automation au Canada.

Fort d’une capitalisation boursière supérieure à 180 milliards $, a souligné CRN, Accenture a finalisé en quelques jours l’acquisition de quatre sociétés supplémentaires.

Deux sont européennes, deux autres sont nord-américaines. Toutes proposent à de grands comptes clients et organisations de taille intermédiaire leurs services : conseil en stratégie climat et carbone, automatisation de la chaîne d’approvisionnement, robotique et cloud.

Quelles sont les entreprises intégrées au groupe de Dublin (Irlande) ?

De Sentia à Eclipse Automation

1. Sentia (Pays-Bays) >

L’entreprise est active dans la fourniture de services de conseil et de déploiement de stratégies cloud, du multicloud aux environnements hybrides. Les 310 spécialistes certifiés de Sentia aux Pays-Bas, en Belgique et en Roumanie sont appelés à rejoindre les équipes d’Accenture Cloud First. L’ambition affichée est de renforcer les capacités cloud et associés de l’entité (services cloud d’infrastructure, intelligence des données, sécurité cloud, informatique durable…).

2. Carbon Intelligence (Angleterre)

L’entreprise londonienne Carbon Intelligence est spécialisée dans le conseil en stratégie climat et carbone, la gestion, le suivi et la réduction des émissions de la chaîne d’approvisionnement. Le fournisseur conseille des entreprises internationales sur leur empreinte carbone globale et les moyens de la réduire. L’initiative Science Based Targets (SBTi) est ici privilégiée.

A travers ce rachat, Accenture ajoute plus de 160 professionnels à ses équipes de data scientists, consultants et experts de la durabilité (sustainability) à l’ère numérique. Un secteur en croissance dans lequel le groupe investit massivement. En effet, Carbon Intelligence est la cinquième acquisition réalisée ces douze derniers mois par la multinationale dans le développement durable. Et ce après les rachats de Greenfish (Belgique), Akzente (Allemagne), Avieco (Royaume-Uni) et Zestgroup (Pays-Bas).

3. MacGregor Partners (Etats-Unis) >

Basé à Raleigh (Caroline du Nord), MacGregor Partners est un spécialiste des enjeux logistiques et des systèmes de gestion avancée des entrepôts et du transport (WMS et TMS). La centaine d’employés du fournisseur américain de services de conseil et de solutions rejoignent l’entité Intelligent Platform Services d’Accenture. A travers ce rachat, la multinationale renforce ses équipes dédiées et ses capacités de gestion de la supply chain et de transformation alimentées par la technologie Blue Yonder partenaire.

4. Eclipse Automation (Canada) >

Basé à Cambridge (Ontario), Eclipse Automation est un fournisseur canadien de solutions de robotique et d’automatisation de la fabrication. L’acquisition permet à Accenture de proposer à ses clients des lignes de production automatisées qui s’appuient sur le cloud, l’analyse avancée de données et l’intelligence artificielle. Les 800 professionnels d’Eclipse Automation sont intégrés au service d’ingénierie et de fabrication numérique d’Accenture, Industry X.

(photo par JiriMatejicek / CC 3.0)