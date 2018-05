Conseil national du numérique : la parité mais quelle feuille de route ?

Revoilà le Conseil national du numérique. Avec une parité hommes/femmes et des dirigeants de start-up qui composent un tiers des membres.

Près de 6 mois après la démission de ses précédents membres, le Conseil national du numérique renaît de ses cendres avec la nomination de 30 nouveaux membres sous la présidence de Salwa Toko, la fondatrice de Becomtech (ex-Wifilles), une association dédiée à initier les jeunes filles au numérique et à l’informatique.

Les membres se répartissent en trois collèges avec une parité entre femmes et hommes, 15 membres de chaque côté. Les dirigeants de start-up sont bien représentés au titre des ” des personnalités issues du secteur du numérique”.

Après le clash provoqué par la démission de la dernière présidente, le site du Cnum fait le service minimum pour annoncer sa nouvelle équipe : aucune information sur sa feuille de route, pas plus sur son organisation afin de reprendre la dynamique de travail engagée depuis sa création.

Pourtant, Marie Ekeland avait pointé du doigt un déficit de gouvernance : “D’une part, il est indispensable que des instances comme le CNNum existent pour protéger des espaces de discussion, d’échanges, longs, complexes et contradictoires, dégagés du jeu médiatique. D’autre part, la forme actuelle de nomination et de fonctionnement du CNNum portent à confusion et ne peuvent pas garantir son indépendance.” écrivait-elle dans sa lettre ouverte expliquant sa démission.

Voici la liste complète des 30 membres.

Au titre des personnalités issues du secteur du numérique :

– M. Mohammed BOUMEDIANE : fondateur de Ziwit,

– Mme Nathalie COLLIN : DGA de la Poste chargée du numérique

– Mme Maryne COTTY-ESLOUS : CEO de Lucine

– M. Gaël DUVAL : PDG de jechange.fr

– Mme Hind ELIDRISSI : co-fondatrice Wemind

– Mme Tatiana JAMA : co-fondatrice Visualbot.ai

– Mme Laura MEDJI : CTO de Tracktor

– Mme. Françoise MERCADAL-DELASSALLES : Directrice générale du Crédit du Nord

– M. Jean-Charles SAMUELIAN : co-fondateur et CEO de alan

– M. Alexandre ZAPOLSKY : Fondateur, Président de LINAGORA,

Au titre des personnalités issues du secteur académique :

– M. Yann ALGAN

– M. Gilles BABINET

– Mme Annie BLANDIN-OBERNESSER

– M. Théodore CHRISTAKIS

– M. Olivier CLATZ

– M. Vincent COSTALAT

– Mme Florette EYMENIER

– M. Henri ISAAC

– Mme. Anne LALOU

– M. Thomas LANDRAIN

Au titre des personnalités impliquées dans le développement du numérique aux niveaux local, national ou européen, ou concernées par ses effets :

– Mme Maud BAILLY

– M. Jérémie BOROY

– Mme. Karine DOGNIN-SAUZE

– M. Gérald ELBAZE

– Mme. Sophie FLAK

– Mme. Loubna KSIBI

– Mme. Litzie MAAREK

– M. Hervé PILLAUD

– Mme. Salwa TOKO

– M. Christian VANIZETTE