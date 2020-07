Contour : l’alternative à Istio rejoint la CNCF

« Qui sait ce que nous réserve l’avenir ? » Les contributeurs de Contour* posent la question, en référence aux travaux qu’ils mènent avec leurs homologues d’Istio.

L’un et l’autre projet visent à améliorer la gestion du trafic au niveau de la couche applicative sur Kubernetes.

Istio, qui fonctionne sur le modèle du maillage de services, gère à la fois le trafic au sein des clusters (« est-ouest ») et avec l’extérieur (« nord-sud »). Contour ne couvre que ce dernier aspect. Mais comme Istio, il utilise Envoy en guise de plan de données.

Trouvant son origine chez Lyft, Envoy est aujourd’hui hébergé par la CNCF (Cloud Native Computing Foundation). Contour – initialement développé par Heptio, désormais dans le giron de VMware – vient de le rejoindre sous cette même égide.

La promesse demeure : remplir le rôle de contrôleur ingress permettant d’implémenter Envoy en tant que proxy HTTP inversé. Avec soit l’API Ingress, soit l’API HTTPProxy.

Le fonctionnement est garanti à partir de Kubernetes 1.15. Il est toutefois, en théorie, effectif sur toute version de l’orchestrateur qui prend en charge les CRD (donc à partir de la 1.7).

Que ce soit à travers la non-prise en charge de TLS 1.0, la compression systématique du corps des réponses HTTP ou le niveau de chiffrement, le projet prône une configuration standardisée. Le paramétrage ne doit être qu’un « dernier ressort ». Contour n’agit par ailleurs que de façon minimale sur la couche réseau, bien qu’il le permette, notamment pour les applications qui demandent à gérer directement TLS.

Sur la feuille de route à court terme figurent, entre autres :

* Contour compte un peu plus de 300 contributeurs, pour une cinquantaine de releases. Adobe est l’un de ses utilisateurs de référence en production.

