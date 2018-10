Convergence : ForeScout et Belden sécurisent l’IoT industriel

ForeScout et Belden vont proposer aux industriels une offre regroupant des fonctions de segmentation dynamique du réseau et de visibilité étendue des appareils connectés.

L’éditeur de solutions de sécurité réseau ForeScout et le groupe Belden spécialisé dans les solutions de transmission ont annoncé former une alliance dans la sécurité de l’IoT industriel.

Leur objectif consiste à proposer une offre conjointe aux entreprises du secteur. L’offre va regrouper un accès réseau sécurisé pour une visibilité étendue des appareils connectés. Des fonctions de segmentation dynamique du réseau, cœur de métier de ForeScout, vont complèter l’ensemble. Et ce pour des environnements basés sur une infrastructure Belden.

Le groupe américain et ses filiales, Tripwire, fournisseur de systèmes de contrôle industriel (ICS), et Hirschmann, spécialiste des réseaux industriels, sont impliqués dans ce partenariat.

Environnements IT et OT

En outre, les clients de Belden peuvent désormais exploiter les techniques d’identification de ForeScout au sein de leurs environnements industriels. Et ce pour disposer d’une visibilité des appareils sur le réseau sans avoir à les déconnecter.

« La convergence entre technologies de l’information (IT) et technologies opérationnelles (OT) permet d’assurer des niveaux d’interconnectivité imprévus entre les réseaux d’entreprises et les environnements d’automatisation industrielle », a expliqué Pedro Abreu, directeur de la stratégie de ForeScout, cité dans un communiqué.

ForeScout et Belden ne sont pas les seuls à mettre en avant la convergence IT/OT. Des groupes européens tels que Siemens et Orange Business Services le font également.

(crédit photo de une © tokyoform via Visual Hunt / CC BY-NC-ND)