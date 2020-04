Coronavirus : 8 exemples de phishing qui ciblent les emails

La pandémie de coronavirus Covid-19 a déclenché une immense vague d’arnaques par email aux quatre coins du globe. « Tout cela est dénué de sens moral, mais c’est malheureusement souvent le cas en matière de cybercriminalité, pour parvenir à ses fins les attaquants surfent sur les sujets tendance, la peur, etc. » déplore Sébastien Gest, Tech Evangéliste chez Vade Secure, spécialiste français de la protection prédictive des boîtes mails.

Des tentatives de phishing qui ciblent sans distinction les adresses email des particuliers et des professionnels. Vade Secure a sélectionné huit exemples qui utilisent quatre scénarios distincts liés au Covid-19.

Scénario 1 – Survivre au coronavirus

Deux catégories de menaces sont à l’oeuvre. « La première est caractérisée par l’utilisation d’une image à la place du texte. Dans le but de contrer les filtres de détection, une image est affichée sur fond blanc à l’utilisateur. Si ce dernier affiche par défaut les images dans les emails, il n’aura aucune possibilité de détecter la supercherie. » détaille Sébastien Gest.

» La seconde catégorie d’email s’apparente à des emails marketing assez travaillés. La qualité graphique rappelle d’ailleurs celle de séries à succès. » précise-t-il.

Scénario 2 – L’arnaque à la vente de masques via les cartes de fidélité

« L’arnaque à la carte de fidélité s’est transformée en email publicitaire vantant les mérites d’un masque « certifié » permettant de prévenir le coronavirus. » prévient l’expert.

Scénario 3 – Le don en faveur de la recherche

Signalées dès le début du mois de février, les arnaques usurpant les codes graphiques de l’Organisation Mondiale de la Santé se multiplient. Vade Secure en a repéré une qui invite le destinataire de l’email à faire un don en faveur de la recherche…à travers une adresse bitcoin.

Scénario 4 – Le médicament miracle

Autre ressort connu des situations de crise : l’invention de solutions miracles. Dans ce cas, on parle d’un médicament.

