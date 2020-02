Coronavirus : vers une année noire pour le marché IT ?

Combien de temps le marché IT portera-t-il les symptômes du coronavirus ?

Difficile de trouver un consensus entre les projections des uns et des autres*. Elles donnent toutefois une idée de l’ampleur des dégâts.

Du côté de Nvidia, on avance un manque à gagner de 100 millions de dollars. En première ligne, le gaming. La Chine est sa principale source de revenus sur ce segment.

Alibaba aussi anticipe un recul de son activité (e-)commerce. En particulier sur les produits alimentaires, vendus notamment dans les supermarchés Hema.

Le groupe chinois ne déplore pas tant une chute de la demande que de fortes perturbations de la logistique. Il estime pouvoir se rattraper sur d’autres activités. Par exemple sa messagerie DingTalk, dont l’usage est monté en flèche avec le coronavirus, pour le télétravail et les cours à distance.

Sa branche Ant Financial a débloqué une enveloppe de 20 milliards de yuans (environ 3 milliards d’euros) pour accompagner les entreprises du pays dans la reprise de leurs activités.

Chez Xiaomi, on veut croire à une relance dès le 2e trimestre. L’entreprise dispose d’un stock suffisant pour répondre à la demande jusque-là, mais les livraisons pourraient prendre du retard, analyse le CEO Lei Jun.

Apple réfléchirait pour sa part à relocaliser à Taïwan une partie de la production des futurs iPhone, attendus d’ici à fin juin.

La firme de Cupertino a rouvert ses 5 boutiques de Pékin ce 14 février, à horaires réduits pour au moins une semaine. Les autres magasins en Chine restent officiellement fermés.

Au dernier bilan, on approche des 65 000 cas déclarés d’infection au coronavirus, pour environ 1 400 décès.

* Dans le pire des scénarios qu’établit Digitimes, le ventes mondiales de smartphones sur l’année 2020 seraient plus de moitié moins importantes qu’initialement estimé.

