Coronavirus : Bill Gates plaide pour un confinement des États-Unis

Bill Gates, cofondateur de Microsoft et dirigeant de la Bill and Melinda Gates Foundation, a précisé son point de vue sur l’approche américaine de la crise sanitaire mondiale.

Selon lui, faute d’avoir pris la mesure en janvier 2020 de la déflagration à venir, les États-Unis ont tout intérêt à opter maintenant pour un confinement général, plutôt que local uniquement (Californie, New York…). Avec un objectif : endiguer la propagation de l’épidémie liée au coronavirus COVID-19 sur leur territoire.

« Le message clair [serait] que nous n’avons pas d’autre choix que de maintenir ce confinement et que cela va durer pendant un certain temps », a déclaré l’ingénieur mardi 24 mars lors d’un entretien avec Chris Anderson, administrateur des conférénces TED.

« Dans le cas de la Chine, cela a duré environ six semaines, nous devons donc nous y préparer et le faire très bien », a ajouté Bill Gates. D’après lui, seul un confinement à l’échelle nationale permettrait de freiner la croissance du nombre de cas recencés aux États-Unis dans les prochaines semaines.

Bill Gates vs. Donald Trump

La veille de l’intervention de Bill Gates, Donald Trump plaidait pour une réouvertue massive de l’économie américaine d’ici Pâques, qui sera célébrée le 12 avril prochain.

Une échéance jugée irréaliste par Bill Gates. La mise en quarantaine est « très difficile pour les gens » et « désastreuse pour l’économie », mais plus tôt elle est appliquée, plus vite se fera « le retour à la normale, selon lui.

Certes, « rien de tel n’est jamais arrivé à l’économie [mondiale] de notre vivant », a déclaré le milliardaire. Mais il est plus aisé « de relancer l’économie et de faire de l’argent » que de « ramener les gens à la vie ». Si la

Avec plus de 82 000 cas recensés, les États-Unis sont devenus jeudi soir le pays ayant recencé le plus grand nombre de personnes infectées par le Covid-19, devant l’Italie et la Chine. Or, Peu avant la publication des nouveaux chiffres, le président américain Donald Trump a déclaré souhaiter alléger les recommandations de « distanciation sociale » en fonction d’une évaluation locale des risques.

We’re live with @BillGates, Microsoft co-founder, philanthropist and TED speaker, to talk about the healthcare systems in dire need of fixing. Join us on Facebook now: https://t.co/AuCsud4czS #TEDConnects — TED Talks (@TEDTalks) March 24, 2020

(crédit photo © Shutterstock)