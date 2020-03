Coronavirus : ces sociétés IT qui ouvrent gratuitement leur service

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La situation sans précédent provoquée par le Coronavirus réveille des initiatives de partage chez plusieurs éditeurs de solutions IT, dans différents domaines, qui proposent d’accéder gratuitement à leur service.

Certains objecteront que cette gratuité est aussi une opportunité d’obtenir des leads de prospects pour l’après Covid-19…A chaque utilisateur de juger de la situation selon ses besoins, en toute connaissance de cause.

Silicon recense les propositions :

Atempo propose gratuitement sa solution Lina pendant une période de 3 mois reconductible en cas de prolongation de la crise. L’éditeur propose librement les nouvelles licences et les extensions de parcs existants pour absorber le pic d’activité des postes en télétravail.

@Atempo soutient les entreprises concernées par le #confinement et le #télétravail en proposant notre solution #Lina pour la protection gratuite des postes fixes et mobiles pendant 3 mois. Lina, le dernier rempart contre la cybercriminalité. Voir : https://t.co/om9a1tpArF pic.twitter.com/oEi1Md6RRs — Atempo (@Atempo) March 17, 2020

ServiceNow propose quatre applications communautaires pour gérer les workflows complexes. Elles seront accessibles gratuitement jusqu’au 30 septembre 2020.

– Aide d’urgence pour aider les entreprises à entrer en relation avec leurs salariés, via email et application mobile,

– Rapport automatique d’urgence pour aider le collaborateur à informer son entreprise de son auto-quarantaine et à lui indiquer sa date de reprise d’activité ainsi que de permettre à l’employeur un soutien en matière de workflow.

– Gestion de situation d’urgence. Lorsqu’un collaborateur est porteur du virus, ce workflow aide à identifier d’autres personnes susceptibles d’avoir été exposées en fonction de l’historique des réunions et du lieu de travail.

Une dernière application est destinée aux interventions des agences gouvernementales.

Today we are releasing four apps, available at no charge, to help companies, employees and government agencies manage the unique challenges presented by the COVID-19 pandemic. Learn more: https://t.co/AF2zzXKX90

Get the apps: https://t.co/fiSagv1OZj pic.twitter.com/BmDh8pQErV — ServiceNow (@servicenow) March 17, 2020

RingCentral, plateforme de communication IP, fournit pour une période de 3 mois des numéros de téléphone aux organisations et à chaque employé, leur permettant d’appeler et d’envoyer/recevoir des SMS en utilisant ces numéros professionnels (plutôt que des numéros de portables personnels). L’offre de visioconférence est ouverte aux enseignants et un service de fax aux professionnels de santé.

As more cities, schools, and businesses are shutting down over the #COVID19 pandemic, we want you to know that we’re here to support any #workfromhome needs you may have. Please visit: https://t.co/fDYtswnk0l — RingCentral (@RingCentral) March 16, 2020

SentinelOne ouvre l’accès à sa plateforme Cloud de sécurisation des postes de travail jusqu’au 16 mai avec SentinelOne Core qui remplace l’antivirus existant sur les systèmes d’exploitation Windows, Mac et Linux, sans connectivité ni dépendance du réseau. Elle propose une assistance à distance pour assurer une installation rapide et une configuration personnalisée.

Announcement: We are offering free platform access to help enterprises work remotely and stay protected. Our team is ready to help in any way we can. Stay safe. https://t.co/tubhuPvCw9#givingback #covid19 #infosec pic.twitter.com/Z0HDy0Kl4m — SentinelOne (@SentinelOne) March 16, 2020