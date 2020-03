Coronavirus Covid-19 : quel accompagnement pour votre start-up ?

Le secrétaire d’État chargé du Numérique, Cédric O, a reçu mardi 10 mars des organisations professionnelles du secteur numérique (des services aux logiciels, des entrepreneurs du Net aux capitaux-risqueurs…), parmi lesquels Syntec Numérique, Tech in France et France Digitale.

Le rendez-vous a été l’occasion pour Cédric O de rappeler les actions annoncées par Bercy et d’autres ministères, pour les entreprises, dont l’activité serait impactée par l’épidémie de coronavirus (Covid-19). Et, surtout, de préciser les mesures spécifiques d’accompagnement que peuvent mobiliser les startups de la French Tech pour faire face.

Ces mesures ont été listées de la sorte par le secrétariat d’État :

– L’obtention de délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, Impôts) ;

– Des remises d’impôts directs ;

– Un rééchelonnement des crédits bancaires par le biais d’une médiation du crédit ;

– La garantie de lignes de trésorerie bancaires grâce à la mobilisation de Bpifrance. ;

– Un dispositif « simplifié et renforcé » de chômage partiel ;

– Le recours au médiateur des entreprises, placé auprès du ministre de l’Économie et des Finances, en cas de conflit avec des donneurs d’ordre ou des fournisseurs.

– La non-application de pénalités de retards pour tous les marchés publics d’État (le coronavirus étant reconnu comme un « cas de forcce majeure » par l’État).

« Ces mesures seront appliquées avec flexibilité pour tenir compte des spécificités des startups », a précisé le secrétariat d’État au Numérique par voie de communiqué. Par ailleurs, des ateliers d’information seront proposés dans les jours à venir en ligne et/ou en présentiel.

(crédit photo © shutterstock)

