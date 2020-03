Coronavirus: des opérateurs partagent les données de localisation avec les autorités sanitaires

Ce suivi anonyme des mouvements de personnes est moins intrusif que les mesures prises dans des pays comme la Chine, Taïwan et la Corée du Sud qui utiliseraient des relevés de localisation des smartphones pour retrouver les contacts des personnes dont le test est positif ou pour faire appliquer des ordonnances de quarantaine.

Et selon Reuters, cette approche asiatique a donné des résultats impressionnants.

En Europe, l’accent serait mis sur la surveillance du respect des restrictions de mouvement pour ralentir la pandémie.

En Autriche, Telekom Austria (opérant sous la marque A1), partage les résultats d’une application d’analyse de mouvement développée par Invenium, une entreprise issue de la Graz University of Technology.

« Avec ces données, il est possible de visualiser les flux de mouvements de groupes de personnes », a déclaré la porte-parole de A1, Livia Dandrea-Boehm.

En Italien , des opérateurs locaux tels que Telecom Italia, Vodafone et WindTre ont proposé aux autorités des données agrégées pour surveiller les mouvements des personnes.

Selon Reuters, la région de Lombardie utilise les données pour voir combien de personnes observent un verrouillage strict.

Les données montrent que les mouvements dépassant 300 à 500 mètres ont diminué d’environ 60% depuis le 21 février, date à laquelle le premier cas a été découvert dans la région de Codogno.

«Lorsque cela est techniquement possible et légalement autorisé, Vodafone sera prêt à aider les gouvernements à développer des informations basées sur de grands ensembles de données anonymisés», a déclaré le PDG Nick Read.

L’utilisation de données anonymisées serait conforme au règlement général strict de l’UE sur la protection des données (RGPD), qui restreint le traitement des données personnelles sensibles sans le consentement explicite de son propriétaire.

