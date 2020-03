Coronavirus : la France déploie un plan d’urgence start-up de 4 milliards €

Deux semaines après avoir reçu des représentants du secteur, Cédric O, sécrétaire d’État chargé du Numérique, a annoncé ce mercredi 25 mars un plan de soutien d’urgence aux startups de la French Tech impactées par le coronavirus COVID-19.

Le gouvernement justifie ce plan par le « poids croissant dans l’économie » et l’emploi de ces entreprises en devenir. Il s’agit aussi de maintenir la continuité des développements de « produits et services innovants dont l’utilité est d’autant plus reconnue par les Français dans le contexte du confinement, notamment pour la téléconsultation, le télétravail ou la livraison », a déclaré Cédric O par voie de communiqué. En outre, a-t-il ajouté, « il convenait de prendre des mesures d’urgence dédiées afin de soutenir, aux côtés de leurs actionnaires, celles dont l’activité est fortement affectée par le COVID-19. Au total, ce sont près de 4 milliards d’euros dont vont pouvoir bénéficier les startups pour leur trésorerie. »

Ce montant recouvre différents dispositifs, des facilités de financement aux déblocages anticipés de fonds, en passant par des aides directes.

L’ensemble se répartit comme suit :

– Des prêts de trésorerie garantis par l’État auprès des banques pouvant atteindre deux fois la masse salariale France de 2019 ou, si plus élevé, 25% du chiffre d’affaires annuel. Ces prêts devraient représenter 2 milliards d’euros au total.

– Un remboursement accéléré par l’État du crédit impôt recherche (CIR) pour l’année 2019, et qui correspondrait à une avance de trésorerie d’environ 1,5 milliard d’euros au total.

– Le versement accéléré d’aides à l’innovation du Programme d’investissements d’avenir (PIA) déjà attribuées, mais pas encore versées, pour un montant estimé de 250 millions d’euros.

– Une enveloppe d’environ 80 millions d’euros, financée par le PIA et gérée par Bpifrance. Il s’agit de soutenir chaque start-up en cours de levée de fonds, mais qui en est empêchée par la contraction du capital-risque.

Ces mesures viennent compléter les initiatives d’accompagnement ouvertes à toutes les entreprises par Bercy et, plus largement, au soutien des investisseurs privés de startups.

En outre, l’État maintient son soutien, à travers Bpifrance, aux entreprises innovantes pour 2020 à hauteur de 1,3 milliard d’euros d’aides à l’innovation. De surcroît, Bpifrance poursuivra ses investissements directs et en fonds de fonds, aux côtés des investisseurs privés.

