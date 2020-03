Coronavirus: les fabricants de puces veulent être classés en entreprises essentielles

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

À un moment où de nombreuses usines ont fermé leurs portes et où les entreprises technologiques ont demandé à leur main-d’œuvre de travailler à domicile si possible, la Semiconductor Industry Association (SIA) demande que les entreprises du secteur soient considérées comme des entreprises essentielles qui devraient poursuivre leurs activités

Les membres de SIA comprennent notamment AMD, Intel, Broadcom, IBM et Qualcomm,

An update from SIA president & CEO John Neuffer on the #semiconductor industry’s operations and response to the #COVID19 crisis https://t.co/0hR4X2a7Qf — SIA (@SIAAmerica) March 25, 2020

La SIA fait valoir que le monde s’appuyant de plus en plus sur les solutions IT pendant la pandémie, elle doit continuer à fabriquer des puces qui sont «au cœur de nombreuses technologies révolutionnaires utilisées pour lutter contre cette crise sanitaire mondiale».

C’est ce que le président et chef de la direction de SIA, John Neuffer, explique dans un article de blog .

Neuffer souligne que la semaine dernière, le département américain de la Sécurité intérieure (DHS) a émis un avis au gouvernement fédéral et aux Etats sur la désignation des travailleurs des infrastructures essentielles pour répondre à la pandémie de coronavirus Covid-19.

John Neuffer affirme que la SIA travaillait avec le DHS pour affiner davantage ses directives afin de faire comprendre le rôle essentiel de l’industrie. «Les semi-conducteurs sous-tendent des secteurs vitaux de l’économie, notamment les soins de santé et les dispositifs médicaux, les télécommunications, l’énergie, les finances, les transports, l’agriculture et la fabrication», écrit-il.

«Ce sont les éléments clés des technologies qui contrôlent les infrastructures critiques, telles que les systèmes d’eau, le réseau énergétique et les réseaux de communication», détaille-t-il. «Ils sous-tendent également les systèmes informatiques qui permettent le travail à distance et l’accès aux services essentiels dans tous les domaines, y compris la médecine, les finances, l’éducation, le gouvernement, la distribution alimentaire, etc.»

Il avertit que la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs étant hautement mondialisée, les pénuries de semi-conducteurs créées par les restrictions d’exploitation dans une région ne peuvent pas être facilement compensées par la production dans d’autres régions.