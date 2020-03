Coronavirus : les opérateurs privilégieront-ils Office à Netflix ?

Limiter l’accès aux services numériques de divertissement pour privilégier les usages liés au télétravail ? Les opérateurs y sont disposés si nécessaire.

Arthur Dreyfuss, président de la Fédération française des télécoms, l’a laissé entendre au JDD.

L’association se veut rassurante quant à la capacité des infrastructures à absorber les pics attendus. Elle en appelle néanmoins les Français à faire preuve de « civisme numérique » et à limiter leur usage des réseaux mobiles.

Chez les opérateurs, la communication officielle est réduite.

Stéphane Richard, le patron d’Orange, entend concilier continuité des réseaux et protection des salariés. Aux dernières nouvelles, les boutiques restent ouvertes ce lundi.

Du côté de Free, on a relevé à 1 Go par mois (au lieu de 50 Mo) le plafond data pour les abonnés au forfait mobile à 2 €. Ce jusqu’à fin avril.

Face au #Covid_19 , #Free offre 20x fois plus de données 4G à ses abonnés mobiles 0€ et 2€. Dès maintenant, les cinq millions d’abonnés au forfait 0€/ 2€ bénéficient automatiquement sans surcout de 1 Go de data en 4G au lieu des 50 Mo habituels. https://t.co/aRXkLeYSbq pic.twitter.com/WMX3IRMAqt

On aura noté, aux États-Unis, la démarche similaire d’AT&T… mais sur certaines offres fixes. En l’occurrence, celles qui comportent encore un seuil au-delà duquel les consommations sont facturées en sus de l’abonnement. L’initiative fait suite aux exhortations d’un groupe de sénateurs. D’autres opérateurs sur place ont été pareillement sollicités.

En France, avec le passage au stade 3 de l’alerte pandémique, le gouvernement encourage désormais « une action massive d’organisation du télétravail ». Objectif : « permettre au plus grand nombre de rester à domicile ».

Dans ce contexte, additionné de la fermeture des lieux culturels et de loisirs, on attend une hausse de la consommation de divertissement numérique.

