Coronavirus : télétravail et productivité font-ils bon ménage ?

Le travail à distance et connecté prend de l’ampleur alors que s’étend la pandémie de coronavirus. Toutefois, les organisations et leurs salariés peinent à faire face.

1000 travailleurs à temps plein d’entreprises d’au moins 200 employés ont participé à l’enquête en ligne (SurveyMonkey) bouclée le 12 mars dernier et promue par Wrike.

23% des répondants télétravaillent de manière très exceptionnelle. Et 18% disent exercer à distance plusieurs jours par semaine (9%) ou à temps plein (9%). En revanche, 49% déclarent n’avoir jamais travaillé depuis leur domicile pour l’entreprise qui les emploie.

Dans ce contexte, 43% pensent ne pas pouvoir travailler aussi efficacement à domicile ou en situation de mobilité qu’au bureau. 1 sur 2 estime même qu’une politique d’entreprise orientée vers le télétravail ferait « chuter » la productivité de leur organisation…

La crise sanitaire mondiale actuelle pousse davantage de personnes à télétravailler. Toutefois, intégrer chez soi les « meilleures pratiques » du travail à distance ne se fait pas du jour au lendemenain. De surcroît, les entreprises ne disposent pas toutes des ressources ou n’ont pas la volonté d’équiper leurs télétravailleurs.

En outre, 40% des professionnels interrogés estiment que leur employeur ne dispose pas des

technologies nécessaires pour leur permettre de télétravailler dans de bonnes conditions.

Malgré la prolifération d’outils de communication en temps réel (messagerie instantanée et plateformes de gestion de travail collaboratif), l’email reste la solution la plus souvent mentionnées lorsqu’il est question de collaboration virtuelle (82%).

La conférence vocale (65%), la vidéoconférence (50%), les plateformes de messagrie (46%) et les suites bureautique en mode cloud (48%) arrivent ensuite.

