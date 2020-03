Coronavirus : le trafic réseau vers les fournisseurs de services explose

Nokia a étudié les premiers impacts sur le trafic réseau des mesures de confinement prises dans le monde pour endiguer la pandémie de coronavirus.

L’équipementier télécoms finlandais a analysé l’activité réseau de fournisseurs de services, en Europe de l’Ouest, à partir de la semaine du 9 mars 2020. Le volume de trafic sur ces plateformes a augmenté, pour « la plupart », de 30 à 45%, par rapport à la même période l’an dernier, a indiqué Craig Labovitz, CTO en charge de l’offre Deepfield chez Nokia.

Durant les premiers temps du confinement (en France, à partir du 17 mars 2020 à midi), le trafic Internet a augmenté de 30% à 80% dans les régions concernées.

Qu’en est-il du côté des applications ?

Les applications de messagerie ont enregistré un pic de croissance sans précedent. Une des plus populaires, WhatsApp, a vu augmenter son trafic de 117 à 217% durant la première journée de confinement dans les pays étudiés.

« Même avec ces pics, le trafic WhatsApp global (en Gbps) est resté gérable – en ce qui concerne le volume de trafic total sur le réseau », a expliqué Craig Labovitz.

De nombreux professionnels étant appelés à télétravailler, l’équipementier fait également état d’une croissance du volume de trafic d’applications sensibles à la latence durant les heures ouvrables. Une hausse de 300% pour des applications de télé/vidéoconférence (Zoom, Skype…) a été enregistrée aux États-Unis, cette fois-ci. Et de 400% pour des applis de jeux.

Sur le front du divertissement en ligne, Netflix a lui aussi enregistré une forte augmentation globale du trafic par rapport à la normale, surtout le matin (+97%) et en début d’après-midi (jusqu’à 42%), l’augmentation étant moins marquée le soir (+20%).

La croissance forte du trafic concerne à la fois les réseaux sans fil et fixes. Cependant, a souligné Craig Labovitz dans son billet de blog, « avec les périodes prolongées de confinement à domicile, les réseaux fixes joueront un rôle de plus en plus important ».

De quoi alimenter la polémique sur une potentielle congestion.

Justement, pour répondre à la Commission européenne et aux opérateurs en charge des infrastructures télécoms, certains services, dont Netflix et YouTube, ont pris la décision de réduire, un temps, leur débit sur l’ensemble de leurs flux en Europe.

(crédit photo © Shutterstock)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.