Covid-19 : les éditeurs (un peu) plus confiants que les ESN

Combien de salariés sont au chômage partiel dans le secteur du numérique ?

À la date du 7 avril 2020, la France en comptait environ 68 000, d’après Syntec Numérique.

L’organisation professionnelle a interrogé les entreprises à ce sujet dans le cadre d’une enquête plus large sur les effets de la crise sanitaire.

Parmi les 166 répondants figurent 89 ESN, 49 éditeurs de logiciels et 16 entreprises d’ingénierie et de conseil (ICT).

Près des deux tiers (65,1 %) emploient entre 10 et 249 salariés. La distribution de l’échantillon correspond, selon Syntec Numérique, aux ordres de grandeur du secteur qu’il représente.

Près de trois quarts des chefs d’entreprise (74,1 %) anticipent une baisse de chiffre d’affaires sur le 2e trimestre 2020.

Cette baisse est estimée en moyenne à 22,9 %. Les éditeurs de logiciels (-15,6 %) se montrent moins pessimistes que les ESN (-22,9 %) et les ICT (-29,7 %).

Quant aux perspectives de reprise, 46 % des répondants considèrent que la pérennité de leur organisation pourrait être remise en cause sans retour à la normale sous 3 mois.

La majorité envisagent une relance à partir du 4e trimestre.

La quasi-totalité des entreprises (98 %) ont recours au télétravail, pour une moyenne de 79,3 % de leurs salariés. Environ un quart (27,2 %, dont l’ensemble des ESN s’étant exprimées) l’ont mis en place pour la totalité de leur effectif.

Le chômage est de mise chez 66,3 % des répondants, en moyenne pour 32,5 % des salariés. En tête de liste, les activités de services.

Illustrations © Syntec Numérique

