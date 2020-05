Covid-19 : retour aux fondamentaux dans le monde du PC ?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Est-il pertinent de pousser, dans le contexte actuel, de nouveaux formats de terminaux informatiques ?

Microsoft estime que non… et justifie ainsi sa décision de ne plus prioriser les appareils à double écran pour lancer Windows 10X.

Après quelques annonces autour de ce futur OS, les principaux fabricants de PC semblent être rentrés dans le rang. Les produits qu’ils ont annoncés ces derniers mois témoignent d’un certain « retour aux fondamentaux ». Mais pas forcément avec Windows…

Illustration dans la communication de HP, où les Chromebooks occupent une place importante. Le groupe américain mise sur l’inclusion de la licence Chrome Enterprise.

Ce sera le cas sur le Pro c640 et l’Elite c1030, qui doivent respectivement sortir en juin et en août.

L’un et l’autre se positionnent haut en gamme, avec des processeurs Core de dernière génération (i3 à i7) et jusqu’à 16 Go de RAM.

Le premier propose un choix d’écrans 14 pouces en HD ou Full HD, avec le tactile en option.

Le second, adaptation du convertible EliteBook 1030, monte à 2K sur 13,5 pouces, avec l’option SureView (filtre de confidentialité).

Autonomie annoncée pour chacun : 12 h, avec la possibilité de recharger à 90 % en 90 minutes.

Une place pour les clients légers

Ni l’un ni l’autre n’inclut de port Ethernet. C’est la même chose pour le Chromebook Enterprise 14 G6.

Ce 14 pouces est voulu plus accessible (à partir de 399 $), mais il délaisse les Core pour des Celeron (N4020 et N4120) avec au maximum 8 Go de RAM. Le tactile est en option, comme le clavier rétroéclairé. Autonomie annoncée : 13 h 30.

Celeron également (modèle 5205U) pour le mt22 Mobile Thin Client, lancé ce mois-ci à partir de 495 $.

On reste sur le format 14 pouces (éventuellement tactile et/ou Full HD) pour ce client léger livrable avec Windows 10 IoT Enterprise ou avec l’OS Linux ThinPro. L’autonomie constructeur avoisine les 15 h, avec la possibilité de recharger à 50 % en 30 minutes.

Les laptops Windows « traditionnels » ont aussi leur place au catalogue HP.

L’un des prochains lancements commerciaux sera celui de l’ENVY 15, annoncé pour juin à partir de 1 349,99 $. La configuration maximale comprend un écran 4K de 15,6 pouces, un processeur Core i9 de dernière génération, une solution graphique GeForce RTX 2060, 32 Go de RAM et 2 To de SSD (RAID 0 en option).

On trouvera aussi du Core i9, du GeForce RTX et jusqu’à 32 Go de RAM dans le ZBook Create.

Sortie prévue en août pour cette station de travail mobile 15,6 pouces qui aura son pendant en Xeon + Quadro : le ZBook Studio.

Des Chromebooks convertibles

Pas de station de travail chez Acer, mais le Chromebook 712, lancé ce mois-ci à partir de 299 €.

La gamme de processeurs est large : Celeron, Gold ou Core i3. Le reste l’est moins : 4 ou 8 Go de RAM et 32 ou 64 Go de stockage eMMC. L’écran HD de 12 pouces est livrable en tactile.

On est dans la même gamme de prix pour le TravelMate B3 (à partir de 239,99 $) et sa version convertible TravelMate Spin B3 (329 $). En plus des Celeron N4020 et N4120, on peut opter pour un processeur Pentium Silver N5030. Le tactile est là aussi en option pour l’écran 11,6 pouces HD ou Full HD.

Tous deux se destinent prioritairement au marché de l’éducation et sont livrés avec l’édition idoine de Windows 10. Des modèles sous Linpus Linux existent aussi. Le tout avec un port Ethernet.

Lenovo aussi a son Chromebook sous les 300 dollars : l’IdeaPad Duet.

Le clavier peut se détacher de l’écran 10,1 pouces, doté d’une béquille inclinable à 135 °. Sous le capot, une puce ARM : l’Helio P60T de MediaTek, accompagnée d’un maximum de 4 Go de RAM.

Intel n’est pas seul

Les dernières annonces de Lenovo laissent aussi la place à AMD. Ses APU Ryzen 4000 arrivent, en complément aux Core d’Intel, sur plusieurs modèles de ThinkPad, dont les E14 et E15, attendus pour juin à partir de 639 $.

La dernière génération des Core garde l’exclusivité sur les ThinkPad P14s et P15s. Il faut compter au moins 1 500 $ pour ces stations de travail 14 et 15,6 pouces en Quadro avec jusqu’à 48 Go de RAM. Autonomie annoncée : 14 h, avec une capacité de charge à 80 % en 1 h.

Chez Apple, on est loin du format convertible. L’heure est plutôt à réinstaurer le clavier « à ciseaux ». Il est revenu dans la gamme MacBook Air en mars avec l’actualisation du modèle 13 pouces. À cette occasion, le stockage de base a été doublé à 256 Go. Et Apple a introduit une sélection de processeurs quadricœurs (i5 et i7 de dernière génération).

Retour du clavier à ciseaux également sur le MacBook Pro 13 pouces, actualisé en mai. Là aussi, le stockage de base est passé à 256 Go et les processeurs Core de dernière génération ont fait leur entrée. On peut par ailleurs – et c’est une première – pousser jusqu’à 32 Go de RAM.

Photos © Acer, Apple, HP & Lenovo